Pablo Caruso en TVR: "León XIV puso a la Argentina en modo escucha y el Gobierno perdió por goleada" El periodista analizó el impacto político y social de la visita del Papa al país y contrapuso el mensaje del líder de la Iglesia Católica en defensa de los sectores vulnerables con el ajuste de Javier Milei. Por Agregar C5N en









El conductor aseguró que el paso del Santo Padre interpeló la conversación pública. El conductor aseguró que el paso del Santo Padre interpeló la conversación pública.

El periodista Pablo Caruso visitó los estudios de TVR, en C5N, donde analizó el mensaje que dejó el papa León XIV en su visita histórica a la Argentina; en particular, marcó el fuerte contraste entre la palabra del líder de la Iglesia Católica y el rumbo económico y discursivo del gobierno de Javier Milei.

"Acabamos de atravesar una semana tan disruptiva que tenemos que esperar que pase un tiempo para ver cómo estas cosas van impactando en nosotros... El Papa puso a la Argentina en modo escucha", destacó el comunicador este sábado.

En el ciclo histórico de la televisión, conducido por Juan Di Natale y Carolina Papaleo, el analista político subrayó que el mensaje papal enfocado en los sectores populares, las personas con discapacidad y los más desamparados demostró el poder de convocatoria de un liderazgo empático frente a las formas del Gobierno.

"Nos dimos cuenta de que estamos decididos a movilizarnos, y que cuando hay contenido y hay palabra -y no necesariamente hay alguien gritando, enojándose u odiando- hay capacidad de llegar profundamente e interpelar la conversación pública", remarcó Caruso.

El legado de Francisco y un golpe al modelo del ajuste Caruso advirtió la continuidad que tiene la doctrina y la política entre Francisco y el actual Pontífice, y aseguró que la gira por el país tuvo un sentido estratégico muy claro. "Hubiera sido muy interesante haber estado en las charlas que tuvieron Francisco y León XIV. Deben haber conversado mucho porque Francisco hizo mucho para que (Robert) Prevost sea Papa; le debe haber bajado línea y conversado sobre sus ganas de venir a la Argentina, y creo que eso estuvo acá muy de manifiesto", analizó.