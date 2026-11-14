14 de noviembre de 2026 Inicio
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Pablo Caruso en TVR: "León XIV puso a la Argentina en modo escucha y el Gobierno perdió por goleada"

El periodista analizó el impacto político y social de la visita del Papa al país y contrapuso el mensaje del líder de la Iglesia Católica en defensa de los sectores vulnerables con el ajuste de Javier Milei.

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El conductor aseguró que el paso del Santo Padre interpeló la conversación pública.

El conductor aseguró que el paso del Santo Padre interpeló la conversación pública.

El periodista Pablo Caruso visitó los estudios de TVR, en C5N, donde analizó el mensaje que dejó el papa León XIV en su visita histórica a la Argentina; en particular, marcó el fuerte contraste entre la palabra del líder de la Iglesia Católica y el rumbo económico y discursivo del gobierno de Javier Milei.

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"Acabamos de atravesar una semana tan disruptiva que tenemos que esperar que pase un tiempo para ver cómo estas cosas van impactando en nosotros... El Papa puso a la Argentina en modo escucha", destacó el comunicador este sábado.

En el ciclo histórico de la televisión, conducido por Juan Di Natale y Carolina Papaleo, el analista político subrayó que el mensaje papal enfocado en los sectores populares, las personas con discapacidad y los más desamparados demostró el poder de convocatoria de un liderazgo empático frente a las formas del Gobierno.

"Nos dimos cuenta de que estamos decididos a movilizarnos, y que cuando hay contenido y hay palabra -y no necesariamente hay alguien gritando, enojándose u odiando- hay capacidad de llegar profundamente e interpelar la conversación pública", remarcó Caruso.

El legado de Francisco y un golpe al modelo del ajuste

Caruso advirtió la continuidad que tiene la doctrina y la política entre Francisco y el actual Pontífice, y aseguró que la gira por el país tuvo un sentido estratégico muy claro. "Hubiera sido muy interesante haber estado en las charlas que tuvieron Francisco y León XIV. Deben haber conversado mucho porque Francisco hizo mucho para que (Robert) Prevost sea Papa; le debe haber bajado línea y conversado sobre sus ganas de venir a la Argentina, y creo que eso estuvo acá muy de manifiesto", analizó.

El conductor rechazó las versiones previas a la visita de León XIV a Argentina, que anticipaban un evento protocolar o neutral, y por el contrario sostuvo que "vino a jugar fuerte". Más aún en un momento en que las políticas de recortes muestran un desgaste tanto a nivel local como internacional.

Caruso sostuvo que el modelo de la "motosierra" de Milei empieza a quedar aislado frente al reclamo social. En este sentido, destacó que en las movilizaciones en Europa los manifestantes "gritan y militan contra el ajuste". Después hizo un balance político de los últimos días, combinando el paso del Papa con el escenario internacional en Brasil, Estados Unidos e Israel, y fue categórico respecto de la posición en que quedó la administración libertaria: "El Gobierno perdió por goleada en cada uno de los escenarios".

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