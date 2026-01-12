Tiene 8 capítulos y es la serie que destronó al final de Stranger Things Una historia atrapante, un elenco sólido y el sello inconfundible del autor Harlan Coben que garantiza que nada es lo que parece. + Seguir en







La miniserie está conformada por ocho episodios.

Netflix no descansa en su búsqueda por dominar el género del suspenso. La plataforma de streaming comenzó el 2026 con un éxito rotundo: una miniserie basada en la novela de Harlan Coben que no permite despegarse del sillón.

El autor, responsable de Engaños y El Inocente, y Atrapados, regresa con En Fuga, una serie de ocho episodios llena de giros narrativos y con un crimen por resolver. Su trama explora los límites de la confianza familiar y los secretos que pueden destruir una vida aparentemente perfecta.

Desde su estreno el pasado 1 de enero, el título escaló rápidamente en el Top 10 global, superando incluso a grandes producciones como Stranger Things. La clave de su impacto reside en una narrativa que mezcla el drama policial con la crudeza del submundo criminal, tejiendo una red de hechos difícil de desenmarañar.

en fugaaa Bajo la dirección de Nimer Rashed e Isher Sahota, esta serie dramática se presenta como la opción ideal para maratonear durante el fin de semana. Su trama de suspenso psicológico es tan atrapante que resulta difícil no querer ver los episodios de corrido.

Netflix: sinopsis de En fuga La historia sigue a Simon Greene (interpretado por James Nesbitt), un hombre que parece tenerlo todo: una carrera exitosa, una esposa devota y una casa de ensueño. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando su hija mayor, Paige, se escapa de casa sumergida en el oscuro mundo de las adicciones.

En fuga En fuga La trama comienza cuando Simon encuentra a Paige en un parque, en un estado alarmante. Pero lo que parecía ser un rescate se convierte en una tragedia: un enfrentamiento violento con el novio de su hija desencadena una serie de eventos que obligan a Paige a desaparecer nuevamente. A partir de ese momento, Simon se embarca en un viaje desesperado por los suburbios de la ciudad, descubriendo que su "familia perfecta" estaba construida sobre una red de mentiras. El misterio se profundiza cuando una serie de asesinatos comienza a vincularse con el pasado de los Greene. ¿Qué ocultaba Paige? ¿Hasta dónde llegará un padre para proteger a quienes ama? Estas preguntas mantienen al espectador en vilo durante toda la temporada. Tráiler de En fuga Embed Reparto de En fuga James Nesbitt como Simon Greene

como Simon Greene Minnie Driver como Ingrid Greene

como Ingrid Greene Ellie de Lange como Paige

como Paige Alfred Enoch como Isaac

como Isaac Ruth Jones como Elena Ravenscroft