Christian Petersen en su casa, tras casi un mes de internación: "Regenerando, día a día"

El chef se mostró por primera vez a través de un video simple entre sus plantas y dos frases. El cambio físico y cómo sigue su recuperación.

Después de casi un mes internado, el chef Christian Petersen está de vuelta en su casa, con sus pertenencias y sus plantas. En la primera historia de Instagram en la que aparece tras la descompensación, se mostró regando su patio y rodeado de verde.

"Un guerrero en el jardín... Regenerando, día a día", escribió sobre la imagen en movimiento. Es notorio el cambio físico tras el tiempo que pasó bajo tratamiento médico sin mover demasiado los músculos, pero la composición del video transmite lo necesario para una recuperación: paciencia y tranquilidad.

Petersen pasó 26 días internado después de manifestar un fuerte agotamiento durante una expedición en el volcán Lanín, Neuquén, y ser asistido por guardaparques del Parque Nacional Lanín.

Christian Petersen en su casa tras el alta médica.

Fue trasladado al hospital de Junín de los Andes y luego derivado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde ingresó a terapia intensiva. El cuadro fue grave: una fibrilación auricular que derivó en una falla multiorgánica, comprometiendo al menos dos órganos vitales.

En los primeros días que estuvo en su casa compartió una imagen de su almuerzo: un caldo desgrasado de pollo con fideos cabello de ángel, pechuga, cubos de queso y medio huevo cocido durante siete minutos. Recién este domingo se mostró a sus seguidores después del episodio.

