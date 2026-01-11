IR A
Franco Colapinto publicó la foto de una actriz con su casco y sus fans la identificaron

El piloto de F1 compartió fotos de sus vacaciones, incluida una pista de su vida amorosa. Quién es la joven que aparece entre los recuerdos de su verano.

Maia Reficco en un posteo de Franco Colapinto.

Franco Colapinto sumó una foto de Maia Reficco, actriz estadounidense con ascendencia argentina, con su casco a la colección de fotos que ilustran sus vacaciones y los fans enseguida la identificaron.

Además, la joven de 25 años le dejó un comentario: "QUE PUEDO SABER EUUUUU". "DE QUE ESTAMOS FALANDOOOO", le contestó el piloto de Fórmula 1.

La descripción de la publicación también esconde un intercambio indirecto entre ambos: la cantante había publicado su propio resumen del verano y escribió "La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento". Colapinto, para nada disimulado, sumó a su descripción: "lindo verano para ser un ''deportista de alto rendimiento''".

Quién es Maia Reficco

La actriz y cantante nació el 14 de julio del 2000 en Boston, Estados Unidos, y comenzó su carrera en la actuación en Nickelodeon (Kally's Mashup) y siguió por la regrabación de la reconocida serie Pretty Little Liars.

Actuó en las obras teatrales Evita y Hadestown en Broadway; con 19 años, fue la actriz más joven en interpretar a Eva Perón. Y protagoniza la película de Netflix La Dolce Villa estrenada en 2025.

Su canción con más reproducciones es TUYA, lanzada hace seis años, con 6 millones de visualizaciones; seguida por De Ti con 4 millones y Tanto calor con 3 millones.

