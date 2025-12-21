Nuevos topes por categoría: como quedará el monotributo de ARCA a partir de enero 2026

ARCA estableció los nuevos importes y topes del Monotributo que comenzarán a regir desde enero de 2026, como referencia central para organizar la facturación, los pagos y la recategorización.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó el nuevo cuadro tarifario del Monotributo que comenzará a regir desde enero de 2026. El esquema fija topes de facturación anual que parten de los $8.992.597 para la categoría A y alcanzan los $94.805.682 en la categoría K. La actualización resulta central para los trabajadores independientes, ya que el régimen concentra en una sola cuota mensual el impuesto integrado, los aportes previsionales y la obra social, lo que simplifica el cumplimiento fiscal pero exige un seguimiento preciso de los ingresos.

Respecto de los valores mensuales, los contribuyentes de la categoría A abonarán $37.085,74, mientras que en las escalas intermedias, como la categoría C, el monto será de $49.435,58 para servicios y de $48.320,22 para comercio. A partir de estos niveles se consolida una diferenciación por tipo de actividad, con importes que escalan hasta $391.400,62 en la categoría H de servicios y llegan a $525.732,01 para los comercios encuadrados en la categoría K.

La importancia del nuevo esquema radica en que los límites y montos no solo definen el pago mensual, sino también la permanencia dentro del régimen simplificado. Superar los topes establecidos implica el pase obligatorio al Régimen General, con una estructura impositiva más compleja y onerosa. En este contexto, ARCA informó que en febrero de 2026 se abrirá la primera instancia de recategorización obligatoria, clave para adecuar la situación fiscal de cada contribuyente a los parámetros vigentes.

Desde enero de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicará nuevos límites de facturación anual que determinan la ubicación de los contribuyentes dentro del régimen simplificado. En las categorías iniciales, los topes se establecen en $8.992.597,87 para la Categoría A y en $13.175.201,52 para la Categoría B. Estos valores resultan determinantes para definir la permanencia en los tramos de menor carga operativa o la necesidad de avanzar a una escala superior durante la recategorización obligatoria de comienzos de año.

En los niveles intermedios y altos, los márgenes de ingresos se amplían para acompañar la evolución de las actividades . La Categoría E admite una facturación anual de hasta $26.977.793,60, mientras que la Categoría H fija el límite máximo para quienes prestan servicios en $61.344.853,64. El seguimiento detallado de la facturación acumulada en los últimos doce meses adquiere un rol central, ya que superar este último umbral implica la exclusión del Monotributo para los prestadores de servicios.

Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría, lo cual implica revisar los ingresos cada febrero y agosto.

Para la venta de bienes muebles, el esquema se extiende hasta la Categoría K, que habilita ingresos anuales de hasta $94.805.682,90. El exceso de este tope genera la salida automática del régimen simplificado dispuesta por ARCA. Además del nivel de facturación, el sistema contempla otros parámetros actualizados para 2026, como alquileres y consumo de energía eléctrica, que requieren revisiones periódicas para evitar ajustes de oficio o sanciones.

Cómo será la recategorización del monotributo de ARCA en 2026

La recategorización del Monotributo en 2026 marcará un punto clave para los contribuyentes porteños, al tratarse de la primera aplicación del trámite bajo el esquema del Monotributo Unificado. De acuerdo con el calendario oficial de ARCA, el primer período de evaluación se desarrollará entre los últimos días de enero y el 5 de febrero de 2026. Durante esta etapa, los trabajadores independientes deberán analizar la facturación acumulada, el consumo de energía eléctrica y los alquileres devengados a lo largo de 2025 para definir si corresponde modificar o mantener su categoría.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES.

El procedimiento se realizará de forma íntegra a través del portal web de ARCA, con ingreso mediante CUIT y clave fiscal en la opción “Recategorizarme”. Para los contribuyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sistema aplicará un efecto espejo, ya que cualquier cambio en la categoría nacional se reflejará de manera automática en el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos administrado por la AGIP. Esta integración elimina gestiones adicionales ante el fisco local y centraliza el trámite en un único paso digital, con la emisión de una sola credencial de pago.

Cumplir con la recategorización dentro de los plazos previstos resulta clave para evitar ajustes de oficio y sanciones económicas, que pueden alcanzar hasta el 50% del impuesto integrado. Una vez confirmada la categoría en febrero, los nuevos valores se aplicarán al vencimiento del 20 de febrero de 2026. Desde ARCA recomiendan revisar con anticipación la facturación electrónica y los movimientos bancarios, ya que estos datos sirven como base para verificar la coherencia de la información declarada durante el proceso.