Arancel 0% para celulares: cómo afectará a los precios de los modelos de iPhone La expectativa del Gobierno es que la medida reduzca el precio hasta en un 30%, se formalicen las importaciones y fomente la competencia con otras marcas. Por + Seguir en







Iphone, el celular estrella de Apple. Pexels Iphone, el celular estrella de Apple. Pexels Iphone, el celular estrella de Apple. Pexels

A partir de este jueves entra en vigencia el arancel cero para celulares importados y el Gobierno espera que los precios caigan hasta un 30%. Sin embargo, en el sector privado enfrían esa expectativa. El derecho a la importación es un impuesto que en mayo de 2025 ya se había reducido del 16% al 8%.

Incluso MacStation informó que la reducción del 8% en los aranceles de importación ya fue contemplada en la política de precios aplicada al lanzamiento del iPhone 17, el último modelo de la compañía, y para toda la línea de iPhones disponibles, anticipándose a la entrada en vigencia plena de la normativa.

“Definimos trasladar este beneficio al precio final desde el momento del lanzamiento. Por este motivo, no resulta necesario aplicar nuevas reducciones en esta instancia, dado que el ajuste ya fue realizado al presentar el iPhone 17 y se aplicó en ese momento a toda la línea de iPhones”, explicaron a Infobae.

La diferencia se ve en la comparación de los precios entre el iPhone 17 y el iPhone 16.

iPhone 17 vs. iPhone 16, con y sin impuestos nacionales El iPhone 17 Pro Max, el último lanzamiento de la empresa, se consigue en cualquier MacStation, tienda oficial de Apple, a $2.999.990 con una memoria interna de 256GB. Sin todos los impuestos nacionales ese precio caería a $2.281.361.