Arancel 0% para celulares: cómo afectará a los precios de los modelos de iPhone

A partir de este jueves entra en vigencia el arancel cero para celulares importados y el Gobierno espera que los precios caigan hasta un 30%. Sin embargo, en el sector privado enfrían esa expectativa. El derecho a la importación es un impuesto que en mayo de 2025 ya se había reducido del 16% al 8%.
Incluso MacStation informó que la reducción del 8% en los aranceles de importación ya fue contemplada en la política de precios aplicada al lanzamiento del iPhone 17, el último modelo de la compañía, y para toda la línea de iPhones disponibles, anticipándose a la entrada en vigencia plena de la normativa.
“Definimos trasladar este beneficio al precio final desde el momento del lanzamiento. Por este motivo, no resulta necesario aplicar nuevas reducciones en esta instancia, dado que el ajuste ya fue realizado al presentar el iPhone 17 y se aplicó en ese momento a toda la línea de iPhones”, explicaron a Infobae.
La diferencia se ve en la comparación de los precios entre el iPhone 17 y el iPhone 16.
iPhone 17 vs. iPhone 16, con y sin impuestos nacionales
El iPhone 17 Pro Max, el último lanzamiento de la empresa, se consigue en cualquier MacStation, tienda oficial de Apple, a $2.999.990 con una memoria interna de 256GB. Sin todos los impuestos nacionales ese precio caería a $2.281.361.
El iPhone 17 Pro vale $2.699.990, sin impuestos nacionales quedaría en $2.053.224,33 y el 17, se consigue por $1.999.990, sin impuestos nacionales caería a $1.520.904,94. Todos con capacidad de 256 GB. La versión con 512 GB cuesta $500.000 más, mientras que el modelo con 1 TB implica unos $900.000 extras.
El modelo anterior es el iPhone 16 Pro Max, cuyo precio es $3.199.990, sin impuestos nacionales cae a $2.433.452,47. Le sigue el iPhone 16 Pro, con un precio de $2.809.989 y sin impuestos nacionales, $2.136.874,52. El iPhone 16 tiene un costo de $1.699.990, sin impuestos nacionales $1.292.768,06.