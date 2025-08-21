Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, este viernes 22 de agosto La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por







El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias. C5N

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes serán los beneficiarios que cobrarán este viernes 22 de agosto de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo podrán cobrar este viernes 22 de agosto con DNI finalizado en 0 y 1.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo El organismo detalló que las titulares de la AUH y SUAF con DNI terminado en 9 percibirán sus montos este viernes 22 de agosto.

ANSES: Asignación por Embarazo Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este viernes 22 de agosto con DNI culminado en 8.

ANSES: Asignaciones de pago único Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.