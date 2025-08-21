21 de agosto de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, este viernes 22 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes serán los beneficiarios que cobrarán este viernes 22 de agosto de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

La jubilación mínima se actualiza en septiembre y alcanzará los $320.214 más un bono de $70.000.
Jubilados que reciben la mínima de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 con aumento

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo podrán cobrar este viernes 22 de agosto con DNI finalizado en 0 y 1.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

El organismo detalló que las titulares de la AUH y SUAF con DNI terminado en 9 percibirán sus montos este viernes 22 de agosto.

ANSES: Asignación por Embarazo

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este viernes 22 de agosto con DNI culminado en 8.

ANSES: Asignaciones de pago único

Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 10 de septiembre, sin importar la terminación de DNI.

La ministra Pettovello participó de la conferencia Argentina: perspectivas económicas y políticas en la jornada organizada por Council of the Americas.

Tras el veto a los aumentos, el Gobierno anunció beneficios para los jubilados en supermercados y comercios

Anses definió que en septiembre un grupo recibe un pago único de $100.421.

El pago único de ANSES de $100.421 en septiembre 2025: quiénes reciben el depósito

Anses informó quiénes cobran $67.062 en septiembre.

ANSES deposita un extra único de $67.062: quiénes pueden acceder en septiembre 2025

Anses explicó qué grupo cobra $326.221 en septiembre. 

ANSES paga $326.221 en septiembre 2025: el grupo que puede cobrar este monto

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 21 de agosto

La Anses fijó en $401.074 el valor de la APU por Adopción en septiembre 2025.

ANSES paga $401.074 en septiembre 2025: quiénes pueden acceder

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: Dale a un indio....

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi.

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Divorcio express: cómo es el acuerdo económico que firmaron Gimena Accardi y Nico Vázquez

La película está disponible en cines desde este jueves 21 de agosto.

¿La película de terror del año? Haz que regrese, lo nuevo de los directores de Háblame, llega a los cines

Ayerdi conducirá su propio cilco de política y actualidad en Radio 10.

"Alguien tiene que ceder", el nuevo programa de Radio 10 con la conducción de Rosario Ayerdi

La guionista acusó a los usuarios de la red X por los trascendidos sobre los famosos.

Malena Pichot habló de los rumores de un reencuentro ente Fito Páez y Julia Mengolini: "Maldad y operaciones"

Macri y Noboa dialogaron sobre prioridades compartidas especialmente en temas de seguridad.

Jorge Macri le entregó la Llave de la Ciudad al presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Hace 7 minutos
Pablo Toviggino / Federico Sturzenegger

Pablo Toviggino cruzó a Sturzenegger por las SAD: "La discusión está cerrada"

Hace 25 minutos
Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: Dale a un indio....

Hace 27 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 22 de agosto

Hace 50 minutos
La dura sanción fue por reincidencia.

Dura sanción a Gustavo Costas: deberá cumplir 4 partidos de suspensión

Hace 1 hora