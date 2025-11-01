1 de noviembre de 2025 Inicio
La pésima noticia de ANSES para titulares de Asignaciones Familiares en noviembre 2025: qué pasó

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció novedades importantes para el cobro de este beneficio.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció cambios en el acceso al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)
  • La actualización estable nuevos límites de ingresos tanto a nivel individual como para el grupo familiar para poder seguir cobrando este beneficio.
  • Quienes superen estos montos dejarán de cobrar este beneficio.
  • Se estima que esta redefinición de topes podría dejar fuera del esquema a cerca del 22% de los titulares con empleo formal.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció cambios que pueden perjudicar a algunos beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), y es que a través de la Resolución 318/2025, publicada en el Boletín Oficial, se establecieron nuevos límites de ingresos tanto a nivel individual como para el grupo familiar para poder seguir cobrando este beneficio. Quienes superen los umbrales dejarán de percibir la prestación.

SUAF ANSES
Requisitos que hay que cumplir para seguir cobrando la Asignación Familiar de ANSES

Según informa la Resolución 318/2025, los montos que regirán para los individuos y grupos familiares. Desde mediados de 2024, la variación mensual depende de forma directa del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

De esta manera, la última suba aplicada fue de 1,88% correspondiente a la inflación de agosto.

Si alguno de los integrantes del grupo familiar cobra un sueldo bruto superior a $2.403.613, el hogar completo queda automáticamente excluido del beneficio.

En tanto, el tope total de ingresos del grupo familiar se fijó en $4.807.226.

Cómo corroborar si continúo con las Asignaciones Familiares de ANSES

Para verificar si la situación laboral o la del grupo familiar te mantiene dentro del esquema SUAF, Anses habilitó la consulta online:

  • Ingreso al portal: acceder al sitio web oficial “Mi ANSES”.
  • Identificación: ingresar el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  • Verificación: dirigirse al apartado de “Asignaciones Familiares”.

El sistema indicará el tramo actual de SUAF y confirmará la continuidad de la prestación. Si el titular o el grupo familiar exceden el nuevo tope de ingresos establecido por la resolución, el sistema notificará automáticamente la suspensión del pago a partir del mes siguiente.

Se recomienda revisar esta información de manera periódica ante cualquier cambio en la situación laboral o en los ingresos declarados.

