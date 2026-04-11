ANSES: una a una, las fechas de pago de los haberes de abril La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma completo del cuarto mes del año, con actualización de valores y acreditación de beneficios adicionales. Por + Seguir en







El cronograma se organiza según el último número del DNI. Pexels

El calendario comienza el 10 de abril y se organiza por terminación de DNI.

Se aplica un aumento del 2,9% en las asignaciones.

Se acreditan extras como Complemento Leche y Tarjeta Alimentar.

También se puede gestionar el cobro de la ayuda escolar pendiente. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció que los haberes de abril 2026 se pagarán desde el 10 de abril según la terminación del DNI, con un aumento del 2,9% y la incorporación de beneficios complementarios que impactan en el ingreso total de los titulares.

Anses - Jubilación Los pagos incluyen beneficios adicionales automáticos. Pexels Las fechas de cobro de las asignaciones de ANSES en abril El cronograma oficial se organiza de manera escalonada para garantizar una acreditación ordenada:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril

DNI terminados en 2: martes 14 de abril

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

DNI terminados en 7: martes 21 de abril

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril Anses deposita los haberes junto con otros beneficios en una misma fecha, lo que permite a los titulares disponer del dinero sin trámites adicionales.

Los montos que se otorgarán en abril 2026 Con el aumento del 2,9%, el haber neto de la AUH alcanza los $109.332,80 por hijo, tras aplicarse la retención correspondiente. Además, se suman prestaciones complementarias como el Complemento Leche, que llega a $51.547 para familias con niños de hasta 3 años, y la Tarjeta Alimentar, cuyos valores van desde $52.250 hasta $108.062 según la cantidad de hijos.

ANSES AUH.png El aumento mensual responde al índice de inflación. Freepik En conjunto, estos ingresos permiten que una familia con un hijo pequeño supere los $213.000 mensuales, dependiendo de los beneficios que tenga asignados. También continúa vigente la posibilidad de cobrar la ayuda escolar anual de $85.000 para quienes no la recibieron automáticamente, siempre que presenten el certificado correspondiente.