11 de abril de 2026 Inicio
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ANSES: una a una, las fechas de pago de los haberes de abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma completo del cuarto mes del año, con actualización de valores y acreditación de beneficios adicionales.

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El cronograma se organiza según el último número del DNI.

El cronograma se organiza según el último número del DNI.

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  • El calendario comienza el 10 de abril y se organiza por terminación de DNI.

  • Se aplica un aumento del 2,9% en las asignaciones.

  • Se acreditan extras como Complemento Leche y Tarjeta Alimentar.

  • También se puede gestionar el cobro de la ayuda escolar pendiente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció que los haberes de abril 2026 se pagarán desde el 10 de abril según la terminación del DNI, con un aumento del 2,9% y la incorporación de beneficios complementarios que impactan en el ingreso total de los titulares.

La Asignación por Matrimonio (APU) es un beneficio único que ANSES otorga a las parejas que contraen matrimonio.
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Los pagos incluyen beneficios adicionales automáticos.

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Las fechas de cobro de las asignaciones de ANSES en abril

El cronograma oficial se organiza de manera escalonada para garantizar una acreditación ordenada:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

Anses deposita los haberes junto con otros beneficios en una misma fecha, lo que permite a los titulares disponer del dinero sin trámites adicionales.

Los montos que se otorgarán en abril 2026

Con el aumento del 2,9%, el haber neto de la AUH alcanza los $109.332,80 por hijo, tras aplicarse la retención correspondiente. Además, se suman prestaciones complementarias como el Complemento Leche, que llega a $51.547 para familias con niños de hasta 3 años, y la Tarjeta Alimentar, cuyos valores van desde $52.250 hasta $108.062 según la cantidad de hijos.

ANSES AUH.png
El aumento mensual responde al índice de inflación.

El aumento mensual responde al índice de inflación.

En conjunto, estos ingresos permiten que una familia con un hijo pequeño supere los $213.000 mensuales, dependiendo de los beneficios que tenga asignados. También continúa vigente la posibilidad de cobrar la ayuda escolar anual de $85.000 para quienes no la recibieron automáticamente, siempre que presenten el certificado correspondiente.

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