No pudo contener la risa: el insólito choque de Colapinto durante un distendido paseo en China

El argentino llegó a Shanghái para disputar la segunda fecha de la Fórmula 1, pero después de recibir el afecto de los fanáticos, se tomó un rato libre para disfrutar de la naturaleza, pero tuvo un pequeño error de cálculos.

Colapinto estuvo manejando una lancha e intentó pasar bajo de un puente

Colapinto estuvo manejando una lancha e intentó pasar bajo de un puente, pero calculó mal la altura.

Franco Colapinto tuvo su debut en la Fórmula 1, pero ya está pensando en lo que será la segunda fecha. Ante ello, ya llegó a China, pero previo a meterse de lleno a lo que será el fin de semana, se tomó un día a puro relax, donde tuvo un insólito choque que le hizo estallar de risa.

El argentino compartió en redes sociales cada instante que fue viviendo en Shanghái, donde tuvo un cariñoso recibimiento de parte de sus fanáticos, quienes lo llenaron de regalos con un mini muñequito de él, un Rayo McQueen y hasta un oso panda.

Después él mismo compartió en redes divertidos momentos con los lugareños: en la previa del Gran Premio de China, el pilarense visitó distintos puntos de la ciudad y conversó con algunas personas que estaban por la zona y les mostró su clásico termo con referencias a la Argentina.

En medio de la charla, intentó generar alguna reacción mencionando a “Messi”, “Argentina”, “Dios” mientras mostraba su termo lleno de stickers. Pero el momento más divertido se dio cuando se subió a una lancha y tuvo un insólito choque por el cual se estalló de risa junto a sus acompañantes.

En el video se lo ve manejando el bote por uno de los canales de la ciudad y mientras avanzaba a baja velocidad, el piloto de Alpine divisó un puente, pero no estaba seguro si pasaba o no y preguntó a sus colegas si pasaba, a lo que ellos lo animaron a que sí.

Sin embargo, todos calcularon mal y en la pequeña filmación quedó replicado el momento exacto en el que la lancha impacta contra la estructura y, lejos del drama, la situación provocó risas.

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: día y horario del GP de China

Tras su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, el piloto argentino Franco Colapinto volverá a competir el domingo 15 de marzo a las 4 de la madrugada (hora de Argentina) en el Gran Premio de China, que se disputará en el Circuito Internacional de Shanghái.

Ahora el argentino afrontará un nuevo desafío, un circuito que no conoce y que será escenario de la segunda carrera del calendario. Allí buscará completar otro fin de semana competitivo y, sobre todo, intentar sumar sus primeros puntos en el campeonato de Fórmula 1.

La carrera se podrá ver en vivo en Argentina a través de la pantalla de Fox Sports y, vía online, en la plataforma digital de ESPN, en Disney+ Premium.

Viernes 13 de marzo

  • Prácticas libres 1: 00.30
  • Clasificación sprint: 4.30

Sábado 14 de marzo

  • Carrera sprint: 00.00
  • Clasificación: 04.00

Domingo 15 de marzo

  • Carrera: 04
