ANSES paga un extra de $42.162 a la AUH en agosto 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) detalló que los beneficiarios de la Asignación Universal Hijo (AUH) que cumplan con ciertos requisitos podrán cobrar un extra de $42.162, correspondiente al beneficio del Complemento Leche del Plan de los 1000 Días.
Aumento en la auh y en las demás ayudas sociales como Ayuda Anual Escolar y Complemento Leche
Qué es el Complemento Leche de ANSES
El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días es una ayuda económica adicional que busca acompañar el crecimiento saludable con una ayuda alimentaria específica. Este monto se deposita en la misma cuenta que la AUH y es compatible con Tarjeta Alimentar y otros beneficios.
No se tramita, pero, igual que en el caso de la Tarjeta Alimentar, es fundamental que los hijos estén correctamente registrados en Mi Anses con DNI, fecha de nacimiento y vínculo confirmado.
Quiénes pueden acceder al Complemento Leche de ANSES
Este beneficio está destinado a:
AUH de ANSES
Con esta cifra, los ingresos brutos de la AUH en julio pasarán a ser de $77.476,86
Complemento Leche de ANSES: cuánto cobro en agosto 2025
El monto del Complemento Leche en agosto es de $42.162 por hijo.
Cómo acceder al Complemento Leche de ANSES
Según lo indica Anses en su página web oficial, la acreditación de esta ayuda económica es automática, por lo que no es necesario realizar ningún trámite extra.