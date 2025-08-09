9 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES paga un extra de $42.162 a la AUH en agosto 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó a qué beneficio corresponde este monto.

Por
Anses informó que pagará $42.162 a un grupo de titulares de la AUH que cumpla con ciertos requisitos.

Anses informó que pagará $42.162 a un grupo de titulares de la AUH que cumpla con ciertos requisitos.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) detalló que los beneficiarios de la Asignación Universal Hijo (AUH) que cumplan con ciertos requisitos podrán cobrar un extra de $42.162, correspondiente al beneficio del Complemento Leche del Plan de los 1000 Días.

Anses explicó qué es el Complemetp Leche.
Te puede interesar:

Qué es el Complemento Leche de ANSES y cuánto cobro en agosto 2025

Aumento en la auh y en las demás ayudas sociales como Ayuda Anual Escolar y Complemento Leche

Qué es el Complemento Leche de ANSES

El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días es una ayuda económica adicional que busca acompañar el crecimiento saludable con una ayuda alimentaria específica. Este monto se deposita en la misma cuenta que la AUH y es compatible con Tarjeta Alimentar y otros beneficios.

No se tramita, pero, igual que en el caso de la Tarjeta Alimentar, es fundamental que los hijos estén correctamente registrados en Mi Anses con DNI, fecha de nacimiento y vínculo confirmado.

Quiénes pueden acceder al Complemento Leche de ANSES

Este beneficio está destinado a:

  • Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social.
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo por cada hijo de hasta 3 años.
AUH de ANSES
Con esta cifra, los ingresos brutos de la AUH en julio pasarán a ser de $77.476,86

Con esta cifra, los ingresos brutos de la AUH en julio pasarán a ser de $77.476,86

Complemento Leche de ANSES: cuánto cobro en agosto 2025

El monto del Complemento Leche en agosto es de $42.162 por hijo.

Cómo acceder al Complemento Leche de ANSES

Según lo indica Anses en su página web oficial, la acreditación de esta ayuda económica es automática, por lo que no es necesario realizar ningún trámite extra.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses indicó cuál es el extra poco conocido al que pueden los beneficiarios de la AUH.

Atención AUH de ANSES: el plus desconocido que podés cobrar en agosto 2025

Una familia puede recibir más de $400.000 mensuales si tiene tres hijos y activa todos los beneficios.

ANSES: activá estos 3 beneficios desde casa para cobrar $183.324 por hijo en agosto 2025

El calendario de pagos coincide con el de la AUH y otras asignaciones.

AUH de ANSES: cuánto y cuándo cobro la Tarjeta Alimentar en agosto 2025

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la Asignación por Embarazo.

AUE de ANSES: cuánto dinero me corresponde y cómo es el calendario de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025

Los montos de la Prestación Alimentar se mantienen sin cambios.

PNC de ANSES: montos y calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en agosto 2025

Tres grupos acceden a la Prestación Alimentar según su condición social.

Tarjeta Alimentar de ANSES: los 3 grupos que pueden cobrar hasta $108.062 en agosto 2025

Rating Cero

La tensión de la producción sueca aumenta mientras se desvelan las verdaderas intenciones de cada promesa.
play

Una película sueca con religión, promesas y engaños está dando que hablar en Netflix: de cuál se trata

En medio de un conflicto con su expareja, el ex Gran Hermano decidió cambiar su imagen y mostró el resultado en redes sociales.

La impresionante transformación de Thiago Medina en medio del escándalo con Daniela Celis: rotundo cambio de look

play

La noche de Graciela Alfano con Maradona, Charly García y Sabina: "Terminamos a las 4 de la tarde"

La ex-vedette de 72 años no ocultó su bronca contra Susana Giménez.

Graciela Alfano durísima contra Susana Giménez: "Me parece una vieja de m..."

La actriz aseguró que el éxito de la serie traerá una segunda y tercera temporada.

María Fernanda Callejón, sobre la segunda temporada de Viudas Negras: "Yo lo decreto"

Nico Vázquez levantó las funciones de Rocky por un tema de salud.

La insólita razón por la que que Nico Vázquez levantó las funciones de Rocky: los detalles

últimas noticias

Las provincias bajo alerta por bajas temperaturas para la jornada del sábado 9 de agosto son: Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Salta. 

Cambio drástico del pronóstico para Buenos Aires: ¿vuelven las altas temperaturas?

Hace 7 minutos
Axel Kiciloff habló sobre el panorama político del peronismo. 

Axel Kicillof: "Pienso que en octubre tenemos que ir con una sola boleta"

Hace 34 minutos
Kiciloff cuestióno a Milei tras su discurso al país.

Kicillof cuestionó los anuncios en cadena nacional: "Milei es un desastre por dónde se lo mire"

Hace 1 hora
El Departamento de Policía de Nueva York intenta determinar las circunstancias del ataque. 

Tiroteo en el Times Square de Nueva York: un adolescente abrió fuego y dejó al menos tres heridos

Hace 1 hora
Esta acción, aunque sencilla, puede potenciar la motivación y ayudar a alcanzar objetivos con mayor facilidad.

Este es el truco para fomentar la productividad: tiene que ver con un espacio de tu hogar

Hace 1 hora