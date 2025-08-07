7 de agosto de 2025 Inicio
Créditos de $600.000 para beneficiarios de ANSES: no se necesita turno

Un banco ofrece una nueva línea de préstamos accesibles y con acreditación en el acto para algunas personas, que cobran a partir de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

El préstamo se acredita en 24 horas hábiles en cuentas del Banco Provincia.

El préstamo se acredita en 24 horas hábiles en cuentas del Banco Provincia.

Banco Provincia ofrece, para los beneficiarios de programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), un plan de créditos de hasta $600.000, sin necesidad de presentar papeles ni gestionar turnos. El préstamo está disponible desde la aplicación Cuenta DNI y se acredita en un plazo máximo de 24 horas para quienes cobran prestaciones en una cuenta del banco.

No se necesita garantía ni trámites presenciales para acceder al crédito.

No se necesita garantía ni trámites presenciales para acceder al crédito.

De qué se trata el crédito de $600.000 para beneficiarios de ANSES

Esta línea de créditos personales fue diseñada para facilitar el acceso al financiamiento de sectores que cobran alguna asignación o jubilación a través de Anses. El proceso es 100% digital y no requiere garantías ni presentación de recibos de sueldo. La suma solicitada puede devolverse en hasta 48 cuotas, con la posibilidad de precancelación después de seis meses.

Quiénes pueden acceder al crédito del Banco Provincia

Pueden solicitar este beneficio los siguientes grupos:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • Beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

  • Jubilados y pensionados que perciben haberes a través de Anses

Los interesados deben tener sus datos actualizados en Anses, no registrar deudas en el sistema financiero y contar con la app Cuenta DNI activa, vinculada a una cuenta del Banco Provincia.

Cómo solicitar el préstamo de $600.000 desde Cuenta DNI

El trámite se realiza en cinco pasos:

  1. Ingresar a Cuenta DNI y acceder con usuario y clave.

  2. Seleccionar la opción "Créditos" desde el menú principal.

  3. Indicar la prestación recibida: AUH, SUAF, jubilación o pensión.

  4. Elegir el monto y plazo deseado (hasta 48 cuotas).

  5. Confirmar la solicitud con la clave de seguridad.

Los titulares de AUH, SUAF y jubilaciones pueden solicitar hasta $600.000.

Los titulares de AUH, SUAF y jubilaciones pueden solicitar hasta $600.000.

Una vez aprobado, el depósito se realiza en 24 horas hábiles. La tasa de interés varía según el perfil del solicitante, pero se aclara que es preferencial para beneficiarios de ANSES. Además, se puede realizar una precancelación parcial o total sin penalización tras 180 días.

