Los montos se acreditan por única vez ante eventos específicos, según la Administración Nacional de la Seguridad Social. El cobro se realiza dentro de un período extendido sin segmentación por documento.

Existe un plazo de hasta dos años desde que ocurre el hecho que da origen al beneficio para poder solicitarlo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) puso en marcha el cronograma de marzo para las Asignaciones de Pago Único, beneficios económicos que se entregan por única vez a quienes atraviesan determinados hechos familiares.

Estos son los jubilados de ANSES que recibirán un bono parcial en marzo 2026

Estas prestaciones forman parte del sistema de seguridad social y están destinadas a acompañar momentos específicos, como la llegada de un hijo, la formalización de una unión o un proceso de adopción. A diferencia de otras asignaciones, no se perciben de manera mensual, sino en un solo pago.

El acceso a estos montos depende de que el evento haya sido correctamente registrado y de cumplir con las condiciones establecidas por el organismo, tanto en términos administrativos como de ingresos del grupo familiar.

Las Asignaciones de Pago Único son beneficios que se otorgan por única vez cuando ocurre un hecho determinado dentro del grupo familiar. Están vinculadas a situaciones puntuales como el nacimiento de un hijo, la celebración de un matrimonio o la adopción.

A diferencia de otras ayudas periódicas, estas prestaciones no se repiten en el tiempo, ya que su objetivo es brindar un respaldo económico en momentos específicos.

nacimientos

Quiénes pueden acceder a las APU de ANSES

Estas asignaciones están dirigidas a distintos sectores incluidos dentro del sistema previsional. Entre los grupos habilitados se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia

Trabajadores rurales o de temporada

Personas que perciben la Prestación por Desempleo

Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas que reciben o hayan recibido la Asignación Universal por Hijo, la asignación por hijo con discapacidad o la asignación por embarazo

Además, existe un plazo de hasta dos años desde que ocurre el hecho que da origen al beneficio para poder solicitarlo.

Monto de las APU de ANSES en marzo 2026

Con la actualización del 2,88%, los valores vigentes para marzo quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asignación por nacimiento: $77.414

Asignación por matrimonio: $115.913

Asignación por adopción: $462.845

El monto final depende del tipo de evento declarado y de que se cumplan todas las condiciones exigidas por el organismo.

Para acceder, también se deben respetar los límites de ingresos fijados:

Ingreso máximo del grupo familiar: $5.445.190

Ingreso máximo por integrante: $2.722.595

Si alguno de estos valores es superado, el beneficio puede no ser otorgado.

APU de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026

El calendario de pagos se organiza en dos períodos que abarcan marzo y parte de abril:

Primera quincena: del 10 de marzo al 10 de abril

Segunda quincena: del 20 de marzo al 10 de abril

En este caso, no se establece un orden según la terminación del DNI, por lo que todos los beneficiarios pueden acceder al cobro dentro de esas fechas.