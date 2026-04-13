13 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

ANSES: lo que recibirán los jubilados de la mínima en abril 2026

El sistema previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social se actualizó y así quedan los montos de este mes.

Por
Haberes y fechas de cobro para jubilados que cobran la mínima. 

Haberes y fechas de cobro para jubilados que cobran la mínima. 

Freepik
  • El haber mínimo jubilatorio de abril de 2026 sobrepasa los $400.000 al combinar el aumento por movilidad y el bono extraordinario.
  • El ajuste mensual fue del 2,90%, determinado por la evolución del índice de precios.
  • Se confirmó el bono de $70.000, que se paga de manera completa o proporcional según el nivel de ingresos del beneficiario.
  • El calendario de pagos se organiza a partir de la terminación de DNI y se liquida en una sola fecha junto con el refuerzo.

La actualización de haberes definida por la ANSES para abril de 2026 introduce un nuevo piso de ingresos para jubilados y pensionados, en un contexto donde la fórmula de movilidad sigue atada a la inflación mensual. El incremento del 2,90% eleva la jubilación mínima a $380.319,31 y se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes se ubican en la base del sistema previsional.

ANSES otorga una pensión por el fallecimiento de un ser querido: cómo quedan los valores de abril. 
Te puede interesar:

ANSES: lo que cobrarán las pensiones en abril 2026 y quiénes pueden acceder

El esquema mantiene la lógica aplicada en meses anteriores, con un refuerzo que no se incorpora al haber sino que funciona como complemento para sostener el poder adquisitivo. A su vez, el organismo conserva herramientas adicionales, como el programa Beneficios ANSES, que permite recuperar parte del gasto cotidiano mediante reintegros en consumos básicos.

Jubilados ANSES 3.png

Cuánto cobran los jubilados de ANSES con el aumento de abril

Con la actualización oficializada, los montos finales para abril muestran diferencias según el tipo de prestación. La jubilación mínima alcanza los $450.319,31 con bono incluido, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor se ubica en $374.255,45. En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, el ingreso llega a $336.223,52, y la pensión para madres de siete hijos se equipara a la mínima. Para quienes perciben haberes superiores al mínimo pero no superan el tope fijado, el bono se liquida de manera proporcional con el objetivo de acercar esos ingresos al piso establecido.

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados.

Quiénes quedan excluidos del bono extraordinario de ANSES

El refuerzo económico tiene un límite preciso: no lo cobran quienes, luego del aumento, superan los $450.319,31 de ingreso mensual. En esos casos, el sistema directamente excluye tanto el bono completo como cualquier proporción. La liquidación se realiza de manera automática, sin necesidad de trámites adicionales, ya que la ANSES cruza los datos de cada beneficiario. Esto simplifica el acceso al refuerzo para quienes cumplen con las condiciones, aunque deja afuera a los sectores que quedan por encima del umbral definido.

Cuándo es la fecha de cobro de los jubilados en abril de 2026

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI y distingue entre quienes cobran la mínima y quienes la superan. Para los haberes mínimos el calendario comienza el 10 de abril con los documentos terminados en 0 y avanza de forma escalonada hasta el 23 de abril.

Las fechas de cobro para jubilados que perciban la mínima quedan así:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

En tanto, los jubilados con ingresos superiores a la mínima perciben sus haberes en la última semana del mes, con inicio el 24 de abril para DNI finalizados en 0 y 1, en un esquema que mantiene la lógica de pagos diferenciados pero con acreditación unificada entre haber y bono.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 13 de abril

Bono de reintegro de ANSES para jubilados y pensionados, en abril de 2026.

ANSES confirmó la habilitación del reintegro para los jubilados: cómo acceder a este beneficio

Anses extendió el plazo de inscripción a las Becas Progresar este abril 2026.

ANSES extendió la fecha límite para la inscripción de las Becas Progresar

El cronograma se organiza según el último número del DNI.

ANSES: una a una, las fechas de pago de los haberes de abril

La Asignación por Matrimonio (APU) es un beneficio único que ANSES otorga a las parejas que contraen matrimonio.

ANSES: el monto que se le otorgará a cada pareja que se case en abril 2026

La suba mensual se calcula según el índice de inflación oficial.

Jubilados ANSES: los cambios en los montos de los haberes de abril

Rating Cero

Además de Coty Romero, este lunes ingresará Furia a La Cárcel de los Gemelos Dúo

Coty Romero protagonizó una violenta pelea con una participante en un reality de España

Fabio Agostini es modelo, creador de contenido español y uno de los favoritos en La Casa de los Famosos

Quién es Fabio Agostini, el participante de La Casa de los Famosos que ingresará a Gran Hermano

Grecia Colmenares fue la actriz internacional que reemplazará a Andrea Del Boca en Gran Hermano

Ingresa la reemplazante de Andrea Del Boca a Gran Hermano: quién es la reconocida actriz internacional que entrará

La trama se conecta directamente con los de Daredevil: Born Again, donde Castle comparte escenario con Daredevil, interpretado por Charlie Cox.

Marvel presentó el avance de la película de Punisher y apuesta a un lado más oscuro: ¿de qué se trata?

La periodista confirmó su nueva pareja.

Una famosa periodista confirmó una nueva relación tras 3 años y sorprendió a todos: quién es

Britney Spears, estrella pop estadounidense.

Britney Spears ingresó a rehabilitación en medio de un proceso legal por manejar alcoholizada

últimas noticias

Además de Coty Romero, este lunes ingresará Furia a La Cárcel de los Gemelos Dúo

Coty Romero protagonizó una violenta pelea con una participante en un reality de España

Hace 31 minutos
El primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) funciona en el Instituto Malbrán.

En medio del escándalo, Adorni se mostró junto a Karina Milei en una recorrida por el Malbrán

Hace 57 minutos
Fabio Agostini es modelo, creador de contenido español y uno de los favoritos en La Casa de los Famosos

Quién es Fabio Agostini, el participante de La Casa de los Famosos que ingresará a Gran Hermano

Hace 1 hora
Uno de los eventos más grandes de los esports llegó a nuestra región.

Valorant Masters Santiago 2026: Chile hizo historia con un evento que desbordó pasión y nivel internacional

Hace 1 hora
ANSES otorga una pensión por el fallecimiento de un ser querido: cómo quedan los valores de abril. 

ANSES: lo que cobrarán las pensiones en abril 2026 y quiénes pueden acceder

Hace 1 hora