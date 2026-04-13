ANSES: lo que recibirán los jubilados de la mínima en abril 2026 El sistema previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social se actualizó y así quedan los montos de este mes. Por + Seguir en







Haberes y fechas de cobro para jubilados que cobran la mínima. Freepik

El haber mínimo jubilatorio de abril de 2026 sobrepasa los $400.000 al combinar el aumento por movilidad y el bono extraordinario.

El ajuste mensual fue del 2,90%, determinado por la evolución del índice de precios.

Se confirmó el bono de $70.000, que se paga de manera completa o proporcional según el nivel de ingresos del beneficiario.

El calendario de pagos se organiza a partir de la terminación de DNI y se liquida en una sola fecha junto con el refuerzo. La actualización de haberes definida por la ANSES para abril de 2026 introduce un nuevo piso de ingresos para jubilados y pensionados, en un contexto donde la fórmula de movilidad sigue atada a la inflación mensual. El incremento del 2,90% eleva la jubilación mínima a $380.319,31 y se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes se ubican en la base del sistema previsional.

El esquema mantiene la lógica aplicada en meses anteriores, con un refuerzo que no se incorpora al haber sino que funciona como complemento para sostener el poder adquisitivo. A su vez, el organismo conserva herramientas adicionales, como el programa Beneficios ANSES, que permite recuperar parte del gasto cotidiano mediante reintegros en consumos básicos.

Jubilados ANSES 3.png Freepik Cuánto cobran los jubilados de ANSES con el aumento de abril Con la actualización oficializada, los montos finales para abril muestran diferencias según el tipo de prestación. La jubilación mínima alcanza los $450.319,31 con bono incluido, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor se ubica en $374.255,45. En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, el ingreso llega a $336.223,52, y la pensión para madres de siete hijos se equipara a la mínima. Para quienes perciben haberes superiores al mínimo pero no superan el tope fijado, el bono se liquida de manera proporcional con el objetivo de acercar esos ingresos al piso establecido.

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados. Freepik Quiénes quedan excluidos del bono extraordinario de ANSES El refuerzo económico tiene un límite preciso: no lo cobran quienes, luego del aumento, superan los $450.319,31 de ingreso mensual. En esos casos, el sistema directamente excluye tanto el bono completo como cualquier proporción. La liquidación se realiza de manera automática, sin necesidad de trámites adicionales, ya que la ANSES cruza los datos de cada beneficiario. Esto simplifica el acceso al refuerzo para quienes cumplen con las condiciones, aunque deja afuera a los sectores que quedan por encima del umbral definido.

Cuándo es la fecha de cobro de los jubilados en abril de 2026 El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI y distingue entre quienes cobran la mínima y quienes la superan. Para los haberes mínimos el calendario comienza el 10 de abril con los documentos terminados en 0 y avanza de forma escalonada hasta el 23 de abril.

Las fechas de cobro para jubilados que perciban la mínima quedan así: DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril. En tanto, los jubilados con ingresos superiores a la mínima perciben sus haberes en la última semana del mes, con inicio el 24 de abril para DNI finalizados en 0 y 1, en un esquema que mantiene la lógica de pagos diferenciados pero con acreditación unificada entre haber y bono.