16 de abril de 2026 Inicio
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ANSES: lo que cobrarán los beneficiarios de la AUH en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos valores que regirán en mayo para la Asignación Universal por Hijo, con subas atadas a la inflación y cambios en distintas prestaciones.

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El aumento mensual se define según la inflación informada oficialmente.

El aumento mensual se define según la inflación informada oficialmente.

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  • La AUH tendrá un aumento del 3,4% en mayo por la inflación de marzo.

  • El monto total será de $141.312,64, con una parte retenida.

  • El pago directo quedará en $113.050,11 por hijo.

  • También se actualizan jubilaciones y otros beneficios sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán en mayo de 2026 con un aumento del 3,4%, lo que eleva el monto total a $141.312,64 por hijo. Sin embargo, el pago directo será de $113.050,11, debido a la retención del 20% que se liquida luego con la presentación de la Libreta.

El pago extraordinario se otorga por única vez a familias que adoptan.
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La retención del 20% se paga tras cumplir requisitos obligatorios.

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Los montos de la AUH vigentes para mayo 2026

Con la actualización por inflación, los valores quedan definidos con un incremento que impacta en distintas asignaciones. La AUH se ubica en $141.312,64, mientras que la AUH por discapacidad asciende a $459.996,31. Además, la Asignación Familiar por Hijo será de $70.642,95 y la correspondiente a discapacidad llegará a $223.525,49.

Monto de la AUH de ANSES en mayo 2026

Tras la retención del 20%, el monto que se cobra efectivamente será de $113.050,11 por hijo. Este mismo valor se aplica a la Asignación por Embarazo (AUE). La Anses mantiene este esquema de pago, donde una parte del beneficio se acumula hasta que se acreditan controles de salud y escolaridad mediante la Libreta.

Montos que percibirán los jubilados y pensionados en mayo de 2026

Las jubilaciones también se actualizan en línea con la inflación. La mínima alcanzará los $393.250,17 y con el bono llegará a $463.250,17. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber será de $314.600,12, con un total de $384.600,12 si se suma el refuerzo. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos se ubicarán en los mismos valores que la mínima, con o sin bono.

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Los haberes previsionales también se actualizan en mayo.

Los haberes previsionales también se actualizan en mayo.

Extras que pueden cobrar

Además del monto mensual, existen pagos adicionales que pueden incrementar el ingreso. Uno de ellos es el cobro del 20% retenido, que se libera con la presentación de la Libreta AUH. También está el Complemento Leche, destinado a familias con hijos menores de 3 años, que se acredita automáticamente junto con la prestación.

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