4 de julio de 2026 Inicio
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Así podés alcanzar los $370.000 extras de ANSES para desempleados en julio 2026

La asistencia social continúa vigente este mes con montos de hasta $372.400 para trabajadores que perdieron su empleo sin causa. Conocé quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos, cómo hacer el trámite y cuándo se cobra el beneficio.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa otorgando en julio de 2026 la Prestación por Desempleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa otorgando en julio de 2026 la Prestación por Desempleo.

  • Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES
  • Quiénes pueden acceder al beneficio
  • Cuánto se cobra en julio de 2026
  • Cómo hacer el trámite paso a paso
  • Cuándo se paga según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa otorgando en julio de 2026 la Prestación por Desempleo, un beneficio económico destinado a trabajadores registrados que perdieron su empleo sin causa justificada o por finalización de contrato. Así podés alcanzar los $370.000 extras de ANSES para desempleados en julio 2026

Miles de estudiantes podrán cobrar varias cuotas en una sola acreditación.
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Durante este mes, el monto del beneficio se actualizó tras el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), por lo que el beneficio puede alcanzar hasta $372.400, dependiendo de la situación laboral y del salario previo de cada solicitante.

El trámite para solicitar la Prestación por Desempleo es gratuito y puede realizarse de forma online o presencial. Quienes elijan gestionarlo por internet deberán ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, acceder a la sección Atención Virtual, seleccionar la opción Prestación por Desempleo, indicar el tipo de relación laboral, cargar el DNI junto con la documentación requerida y completar la declaración jurada para finalizar la solicitud. También es posible realizarlo de manera presencial. En ese caso, se debe solicitar un turno en una oficina de ANSES y presentarse el día asignado con el DNI y la documentación que acredite la finalización de la relación laboral.

Cuál es el extra para desempleados que tiene ANSES en julio 2026

La Prestación por Desempleo es una asistencia económica que busca acompañar a los trabajadores mientras buscan un nuevo empleo. Además del pago mensual, el beneficio incluye:

  • Cobertura de obra social.
  • Pago de asignaciones familiares, cuando corresponda.
  • Cómputo del período como aportes previsionales para la jubilación.

Cuáles son los requisitos para la Prestación por Desempleo de ANSES

Para acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES es necesario haber perdido el empleo por causas ajenas al trabajador y cumplir con los requisitos establecidos según el tipo de relación laboral. Los principales requisitos son:

  • Trabajadores permanentes: haber realizado al menos 6 meses de aportes en los 3 años anteriores al despido o a la finalización del contrato.
  • Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días durante el último año previo a la finalización de la relación laboral.
  • Trabajadores de la construcción: contar con 8 meses de aportes en los últimos 2 años anteriores a la finalización de la obra, según el régimen correspondiente.

Además, para iniciar el trámite es necesario:

  1. Presentar el DNI.
  2. Acreditar la finalización de la relación laboral mediante la documentación correspondiente (telegrama de despido, carta documento, contrato vencido u otra documentación según el caso).
  3. Realizar la solicitud dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido o al fin del contrato para evitar descuentos en el período de cobro

Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en julio de 2026

El calendario de pagos quedó organizado de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 20 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 21 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 22 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 23 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 24 de julio.

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