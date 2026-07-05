5 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Qué días de julio 2026 se pagan las Asignaciones Familiares de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer el cronograma y los nuevos valores que regirán para este mes.

Por
Asi será el cronograma de pagos de las Asignaciones familiares en julio.

Asi será el cronograma de pagos de las Asignaciones familiares en julio.


  • ANSES confirmó el calendario de pagos de las Asignaciones Familiares (SUAF) para julio de 2026.
  • Los montos de las prestaciones aumentarán un 2,15% por la actualización basada en la inflación.
  • El valor de la asignación varía según los ingresos del grupo familiar y el tipo de prestación.
  • Los pagos comenzarán el 8 de julio y se realizarán de forma escalonada según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó las fechas de pago correspondientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Con esta información ya oficializada, los beneficiarios pueden anticipar cuándo recibirán sus haberes y planificar con mayor precisión los gastos del mes.

Todo lo que tenés que saber sobre el cronograma de cobros de ANSES en julio.
Te puede interesar:

Un grupo particular de AUH de ANSES cobrará antes del 9 de julio: a qué se debe

Habrá un aumento en los montos de julio.

Habrá un aumento en los montos de julio.

Para este mes los montos de las asignaciones tendrán un aumento del 2,15%, porcentaje calculado a partir de la inflación más reciente publicada por el INDEC, y se aplicará tanto a los beneficiarios inscriptos en el Monotributo como a quienes integran el Monotributo Social.

Cuál es el monto de las Asignaciones Familiares de ANSES en julio 2026

El monto de la Asignación Familiar por Hijo no es el mismo para todos los beneficiarios, ya que se determina en función de los ingresos del grupo familiar. De esta manera, quienes registran menores ingresos acceden a un beneficio de mayor valor. Como suele pasar, ANSES realiza el depósito directamente en la cuenta bancaria que cada titular tiene registrada ante el organismo.

Los montos vigentes desde julio 2026:

  • Primer rango de ingresos: $74.033 por hijo.
  • Segundo rango de ingresos: $49.940 por hijo.
  • Tercer rango de ingresos: $30.206 por hijo.
  • Cuarto rango de ingresos: $15.586 por hijo.
Estos son los montos para las Asignaciones Familiares.

Estos son los montos para las Asignaciones Familiares.

A diferencia de la asignación tradicional, la Asignación por Hijo con Discapacidad contempla montos superiores debido a las características de la prestación. Con la actualización aplicada desde julio, los nuevos valores establecidos por ANSES son los siguientes:

  • Primer rango de ingresos: $241.041.
  • Segundo rango de ingresos: $170.522.
  • Tercer rango de ingresos: $107.621.

Cuándo cobran las Asignaciones Familiares de ANSES en julio 2026

ANSES también confirmó el calendario de pagos correspondiente a las Asignaciones Familiares de julio, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

El cronograma oficial establece las siguientes fechas para la acreditación de los haberes:

  • DNI terminado en 0: 8 de julio.
  • DNI terminado en 1: 8 de julio.
  • DNI terminado en 2: 13 de julio.
  • DNI terminado en 3: 14 de julio.
  • DNI terminado en 4: 15 de julio.
  • DNI terminado en 5: 16 de julio.
  • DNI terminado en 6: 17 de julio.
  • DNI terminado en 7: 20 de julio.
  • DNI terminado en 8: 21 de julio.
  • DNI terminado en 9: 22 de julio.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa otorgando en julio de 2026 la Prestación por Desempleo.

Así podés alcanzar los $370.000 extras de ANSES para desempleados en julio 2026

Miles de estudiantes podrán cobrar varias cuotas en una sola acreditación.

Pago unificado de las Becas Pogresar de ANSES: cuánto entregan en julio 2026

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 3 de julio

Habrá bono para jubilados de ANSES en julio 2026.

Qué sucede con el bono para jubilados de ANSES: ¿tiene aumento en julio 2026?

nuevas estafas virtuales: cual es la alerta que lanzo anses y que recomendaciones brind

Nuevas estafas virtuales: cuál es la alerta que lanzó ANSES y qué recomendaciones brind

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 2 de julio

Rating Cero

Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliaron en los Martín Fierro 2026.

Moria Casán y Georgina Barbarossa bailaron juntas en la fiesta de cumpleaños de Ángel de Brito

Donna Kelce y Taylor Swift tras un partido de Travis Kelce.

La suegra de Taylor Swift rompió el silencio sobre el casamiento con Travis Kelce: cómo describió la ceremonia

Skay Beilinson tiene 74 años.

"Para el amigo querido de siempre": el emotivo homenaje de Skay al Indio Solari a un mes de su muerte

La familia del 10 y Anto Roccuzzo en la copa de Qatar 2022.

El Capitán y su refugio: Antonella Roccuzzo compartió las imágenes del reencuentro de Messi con sus hijos

¿Qué fue de la vida de Santo Biasatti, el conductor de televisión que marcó una época?

Qué fue de la vida de Santo Biasatti, el conductor de televisión que marcó una época

Los ambientes que compartieron el protagonista de Piratas del Caribe y la actriz de Aquaman en Los Ángeles llamaron la atención por su decoración maximalista.

Estilo único: así eran los comedores y livings de las casas de Johnny Depp y Amber Heard

últimas noticias

Brigadistas de Córdoba y Santa Fe que viajaron a Venezuela.

El Gobierno envió otro grupo de brigadistas a Venezuela para relevar a los primeros equipos asignados

Hace 12 minutos
Diego Santilli junto a Javier Milei.

Santilli afirmó que "para que la Argentina no vuelva atrás, el Presidente tiene que reelegir"

Hace 13 minutos
Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliaron en los Martín Fierro 2026.

Moria Casán y Georgina Barbarossa bailaron juntas en la fiesta de cumpleaños de Ángel de Brito

Hace 15 minutos
Falsos recolectores de residuos tenían un amplio prontuario delictivo.

Belgrano: se hicieron pasar por recolectores de basura e intentaron robar una veterinaria

Hace 1 hora
Donna Kelce y Taylor Swift tras un partido de Travis Kelce.

La suegra de Taylor Swift rompió el silencio sobre el casamiento con Travis Kelce: cómo describió la ceremonia

Hace 1 hora