Qué días de julio 2026 se pagan las Asignaciones Familiares de ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer el cronograma y los nuevos valores que regirán para este mes. Por Agregar C5N en









Asi será el cronograma de pagos de las Asignaciones familiares en julio.



ANSES confirmó el calendario de pagos de las Asignaciones Familiares (SUAF) para julio de 2026.

Los montos de las prestaciones aumentarán un 2,15% por la actualización basada en la inflación.

El valor de la asignación varía según los ingresos del grupo familiar y el tipo de prestación.

Los pagos comenzarán el 8 de julio y se realizarán de forma escalonada según la terminación del DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó las fechas de pago correspondientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Con esta información ya oficializada, los beneficiarios pueden anticipar cuándo recibirán sus haberes y planificar con mayor precisión los gastos del mes.

Habrá un aumento en los montos de julio. Freepik Para este mes los montos de las asignaciones tendrán un aumento del 2,15%, porcentaje calculado a partir de la inflación más reciente publicada por el INDEC, y se aplicará tanto a los beneficiarios inscriptos en el Monotributo como a quienes integran el Monotributo Social.

Cuál es el monto de las Asignaciones Familiares de ANSES en julio 2026 El monto de la Asignación Familiar por Hijo no es el mismo para todos los beneficiarios, ya que se determina en función de los ingresos del grupo familiar. De esta manera, quienes registran menores ingresos acceden a un beneficio de mayor valor. Como suele pasar, ANSES realiza el depósito directamente en la cuenta bancaria que cada titular tiene registrada ante el organismo.

Los montos vigentes desde julio 2026:

Primer rango de ingresos: $74.033 por hijo.

Segundo rango de ingresos: $49.940 por hijo.

Tercer rango de ingresos: $30.206 por hijo.

Cuarto rango de ingresos: $15.586 por hijo. Estos son los montos para las Asignaciones Familiares. Freepik A diferencia de la asignación tradicional, la Asignación por Hijo con Discapacidad contempla montos superiores debido a las características de la prestación. Con la actualización aplicada desde julio, los nuevos valores establecidos por ANSES son los siguientes:

Primer rango de ingresos: $241.041.

Segundo rango de ingresos: $170.522.

Tercer rango de ingresos: $107.621. Cuándo cobran las Asignaciones Familiares de ANSES en julio 2026 ANSES también confirmó el calendario de pagos correspondiente a las Asignaciones Familiares de julio, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. El cronograma oficial establece las siguientes fechas para la acreditación de los haberes: DNI terminado en 0: 8 de julio.

DNI terminado en 1: 8 de julio.

DNI terminado en 2: 13 de julio.

DNI terminado en 3: 14 de julio.

DNI terminado en 4: 15 de julio.

DNI terminado en 5: 16 de julio.

DNI terminado en 6: 17 de julio.

DNI terminado en 7: 20 de julio.

DNI terminado en 8: 21 de julio.

DNI terminado en 9: 22 de julio.