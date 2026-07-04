Pago unificado de las Becas Pogresar de ANSES: cuánto entregan en julio 2026 En el marco del calendario de pagos de la entidad previsional, distintos beneficiarios del programa acceden a liquidaciones que pueden incluir montos acumulados según la instancia de aprobación y la situación particular de cada caso. Cómo se realizan las acreditaciones y qué aspectos se tienen en cuenta al momento del cobro. Por Agregar C5N en









Miles de estudiantes podrán cobrar varias cuotas en una sola acreditación.

Cómo se determina el monto que perciben los beneficiarios del programa.

Qué factores influyen en las liquidaciones que realiza ANSES.

Quiénes pueden acceder a pagos acumulados en el mes.

Cómo consultar el estado de la inscripción y el cobro con CUIL. Pago unificado de las Becas Pogresar de ANSES: miles de estudiantes podrán cobrar varias cuotas en una sola acreditación. Cuánto entregan en julio 2026, por qué se realiza el pago acumulado y cómo consultar el estado de la inscripción con CUIL.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en conjunto con la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, avanza con el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondiente a este mes. Durante este periodo, algunos inscriptos recibirán un pago superior a la habitual, ya que el organismo unificará el Depósito de asignaciones mensuales retroactivas para quienes completaron el proceso de aprobación de la beca.

La liquidación extraordinaria responde al tiempo que demandaron las evaluaciones socioeconómicas y académicas de cada solicitud. Una vez finalizadas esas instancias, ANSES habilita el pago de los importes pendientes, por lo que determinados beneficiarios percibirán hasta $105.000 en un solo depósito. El objetivo del programa es acompañar la permanencia y finalización de los estudios, por lo que el beneficio está destinado a cubrir gastos vinculados directamente con la formación académica. En este sentido, el dinero puede utilizarse para transporte, materiales de estudio, conectividad, gastos universitarios e insumos educativos, entre otros conceptos relacionados con la vida estudiantil.

Qué monto alcanzan las Becas Progresar de ANSES en julio 2026 El programa Becas Progresar mantiene durante todo 2026 un valor mensual de $35.000. Sin embargo, algunos estudiantes no cobraron las primeras cuotas debido al proceso de evaluación de las inscripciones. Por ese motivo, durante julio el organismo acreditará en una sola liquidación los pagos correspondientes a marzo, abril y mayo. La liquidación queda conformada de la siguiente manera:

Marzo: $35.000.

Abril: $35.000.

Mayo: $35.000.

Total acumulado: $105.000. Este ingreso extraordinario representa un alivio para muchas familias, especialmente en una etapa del año en la que aumentan los gastos vinculados al transporte, los materiales de estudio, la conectividad y otros costos relacionados con la continuidad educativa.

Quiénes reciben más de $105.000 de ANSES en julio 2026 El pago total corresponde a los estudiantes que forman parte de las siguientes líneas del programa: Progresar Superior.

Carreras terciarias.

Carreras universitarias.

Progresar Enfermería. Siempre que la inscripción haya sido aprobada y corresponda la acreditación de las tres cuotas retroactivas, estos beneficiarios percibirán el 100% del monto. La situación es distinta para los estudiantes incluidos en **Progresar Obligatorio**, destinado a alumnos del nivel primario, secundario y algunos ingresantes al nivel superior. En estos casos, ANSES paga mensualmente el 80% del beneficio y retiene el 20% restante hasta que el estudiante acredite la regularidad académica y cumpla con los requisitos establecidos por el programa. Por eso, la liquidación queda de la siguiente manera: Valor mensual de la beca: $35.000.

Pago efectivo: $28.000.

Retención mensual: $7.000. Si el beneficiario cobra las tres cuotas retroactivas durante julio, el monto depositado será de **$84.000**, mientras que el dinero retenido podrá cobrarse una vez finalizado el ciclo lectivo, siempre que se presente la documentación correspondiente.