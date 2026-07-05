5 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Un grupo particular de AUH de ANSES cobrará antes del 9 de julio: a qué se debe

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó como será el calendario de pagos de julio y hay modificaciones.

Por
Todo lo que tenés que saber sobre el cronograma de cobros de ANSES en julio.

Todo lo que tenés que saber sobre el cronograma de cobros de ANSES en julio.

  • eANSES publicó el calendario de pagos de julio para la Asignación Universal por Hijo (AUH), con orden según la terminación del DNI.
  • El esquema habitual se modificó debido al feriado nacional del 9 de julio, lo que reordenó algunas fechas de cobro.
  • Solo dos grupos de beneficiarios cobrarán antes de la fecha patria, mientras que el resto lo hará tras la reanudación del cronograma.
  • El calendario completo se extiende entre el 8 y el 22 de julio, de manera progresiva según la terminación del documento.

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer el nuevo calendario de pagos correspondiente al mes de julio, en el que se establece el orden de cobro de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). En esta oportunidad, el cronograma habitual sufrió modificaciones debido a la inclusión del feriado del 9 de julio, lo que impacta en la distribución de las fechas de pago.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa otorgando en julio de 2026 la Prestación por Desempleo.
Te puede interesar:

Así podés alcanzar los $370.000 extras de ANSES para desempleados en julio 2026

El feriado del 9 de julio traerá modificaciones en el cronograma de cobros de ANSES.

El feriado del 9 de julio traerá modificaciones en el cronograma de cobros de ANSES.

ANSES comenzará a distribuir los pagos de julio a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de la semana próxima. Sin embargo, debido al feriado del 9 de julio, que se conmemora el jueves de la próxima semana, el organismo previsional dependiente del Ministerio de Capital Humano decidió interrumpir el cronograma habitual y reanudarlo en los días posteriores, lo que genera una modificación en la secuencia de cobros.

Qué grupo de AUH de ANSES cobrará antes del 9 de julio en 2026

El 9 de julio, feriado nacional inamovible y de gran relevancia histórica, marcará una pausa en el funcionamiento habitual de la administración pública, por lo que no habrá atención ni actividad operativa durante esa jornada. En este marco, ANSES comunicó que el esquema de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se verá parcialmente alterado. Solo dos grupos de beneficiarios cobrarán antes de la fecha patria, mientras que el resto de las terminaciones de DNI percibirá sus haberes en los días posteriores, tras la reanudación del cronograma.

¿Quiénes cobrarán antes del jueves 9 de julio?

¿Quiénes cobrarán antes del jueves 9 de julio?

Los beneficiarios que reciben ingresos iguales o inferiores al haber mínimo cuentan con un esquema de pagos organizado por la ANSES que se extiende a lo largo del mes. No obstante, el organismo resolvió adelantar únicamente los primeros tramos del calendario en esta categoría antes del feriado del 9 de julio. De esta manera, quienes tienen DNI finalizados en 0 y 1 verán acreditados sus haberes el miércoles 8 de julio, según la reprogramación oficial del cronograma.

Cómo queda el calendario de pagos de AUH de ANSES en julio 2026

El resto de los titulares de la Asignación Universal por Hijo, jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo oficial cobrarán sus haberes una vez finalizado el feriado del 9 de julio. En ese sentido, el calendario se retomará de manera progresiva a partir del lunes 13 de julio, comenzando con los beneficiarios cuyos DNI finalicen en 2.

Así será el calendario completo de pagos en julio de 2026:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.
  • DNI terminados en 1: miércoles 8 de julio.
  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Miles de estudiantes podrán cobrar varias cuotas en una sola acreditación.

Pago unificado de las Becas Pogresar de ANSES: cuánto entregan en julio 2026

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 3 de julio

Habrá bono para jubilados de ANSES en julio 2026.

Qué sucede con el bono para jubilados de ANSES: ¿tiene aumento en julio 2026?

nuevas estafas virtuales: cual es la alerta que lanzo anses y que recomendaciones brind

Nuevas estafas virtuales: cuál es la alerta que lanzó ANSES y qué recomendaciones brind

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 2 de julio

ANSES actualizó la AUH para julio 2026: cómo quedan los valores. 

En cuánto queda la AUH de ANSES con el aumento para julio 2026 y qué otras asignaciones tienen incremento

Rating Cero

Revelan las últimas fotos del Indio Solari: el emotivo homenaje de su familia a un mes de su muerte

Revelan las últimas fotos del Indio Solari: el emotivo homenaje de su familia a un mes de su muerte

Asi fue el momento en el que Martín Salwe oficializó su relación.

Martín Salwe aprovechó el vivo y presentó a su novia desde Estados Unidos

¿Qué pasó entre Wanda y Maxi y por qué aparce implicado Icardi?

Se filtró el chat entre Maxi López y Wanda Nara: qué dijeron de Mauro Icardi

La preparación física de Shakira se estructura en sesiones de entrenamiento que combinan trabajo de fuerza con pesas, series cardiovasculares y secuencias de baile.

Ejercicios únicos: esta fue la impresionante transformación de Shakira

Tomás Fonzi, se refirió a la actualidad de los actores en el país.

Tomás Fonzi: "Hay discursos muy agresivos que penetran en la sociedad"

play

Fernando Borroni analizó el rumbo del Gobierno en TVR: "Con Santilli no va a cambiar nada"

últimas noticias

Revelan las últimas fotos del Indio Solari: el emotivo homenaje de su familia a un mes de su muerte

Revelan las últimas fotos del Indio Solari: el emotivo homenaje de su familia a un mes de su muerte

Hace 19 minutos
Crisis económica: el consumo de lácteos volvió a caer en mayo, golpeado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo

Crisis económica: el consumo de lácteos volvió a caer en mayo, golpeado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo

Hace 21 minutos
Asi fue el momento en el que Martín Salwe oficializó su relación.

Martín Salwe aprovechó el vivo y presentó a su novia desde Estados Unidos

Hace 35 minutos
Tragedia en Córdoba: un instructor de vuelo murió tras caer de una avioneta en pleno entrenamiento

Tragedia en Córdoba: un instructor de vuelo murió tras caer de una avioneta en un entrenamiento

Hace 42 minutos
¿Qué pasó entre Wanda y Maxi y por qué aparce implicado Icardi?

Se filtró el chat entre Maxi López y Wanda Nara: qué dijeron de Mauro Icardi

Hace 53 minutos