Un grupo particular de AUH de ANSES cobrará antes del 9 de julio: a qué se debe La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó como será el calendario de pagos de julio y hay modificaciones. Por Agregar C5N en









Todo lo que tenés que saber sobre el cronograma de cobros de ANSES en julio.

eANSES publicó el calendario de pagos de julio para la Asignación Universal por Hijo (AUH), con orden según la terminación del DNI.

El esquema habitual se modificó debido al feriado nacional del 9 de julio, lo que reordenó algunas fechas de cobro.

Solo dos grupos de beneficiarios cobrarán antes de la fecha patria, mientras que el resto lo hará tras la reanudación del cronograma.

El calendario completo se extiende entre el 8 y el 22 de julio, de manera progresiva según la terminación del documento. La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer el nuevo calendario de pagos correspondiente al mes de julio, en el que se establece el orden de cobro de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). En esta oportunidad, el cronograma habitual sufrió modificaciones debido a la inclusión del feriado del 9 de julio, lo que impacta en la distribución de las fechas de pago.

El feriado del 9 de julio traerá modificaciones en el cronograma de cobros de ANSES. Freepik ANSES comenzará a distribuir los pagos de julio a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de la semana próxima. Sin embargo, debido al feriado del 9 de julio, que se conmemora el jueves de la próxima semana, el organismo previsional dependiente del Ministerio de Capital Humano decidió interrumpir el cronograma habitual y reanudarlo en los días posteriores, lo que genera una modificación en la secuencia de cobros.

Qué grupo de AUH de ANSES cobrará antes del 9 de julio en 2026 El 9 de julio, feriado nacional inamovible y de gran relevancia histórica, marcará una pausa en el funcionamiento habitual de la administración pública, por lo que no habrá atención ni actividad operativa durante esa jornada. En este marco, ANSES comunicó que el esquema de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se verá parcialmente alterado. Solo dos grupos de beneficiarios cobrarán antes de la fecha patria, mientras que el resto de las terminaciones de DNI percibirá sus haberes en los días posteriores, tras la reanudación del cronograma.

¿Quiénes cobrarán antes del jueves 9 de julio? Freepik Los beneficiarios que reciben ingresos iguales o inferiores al haber mínimo cuentan con un esquema de pagos organizado por la ANSES que se extiende a lo largo del mes. No obstante, el organismo resolvió adelantar únicamente los primeros tramos del calendario en esta categoría antes del feriado del 9 de julio. De esta manera, quienes tienen DNI finalizados en 0 y 1 verán acreditados sus haberes el miércoles 8 de julio, según la reprogramación oficial del cronograma.

Cómo queda el calendario de pagos de AUH de ANSES en julio 2026 El resto de los titulares de la Asignación Universal por Hijo, jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo oficial cobrarán sus haberes una vez finalizado el feriado del 9 de julio. En ese sentido, el calendario se retomará de manera progresiva a partir del lunes 13 de julio, comenzando con los beneficiarios cuyos DNI finalicen en 2.

Así será el calendario completo de pagos en julio de 2026: DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 1: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.

DNI terminados en 3: martes 14 de julio.

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.

DNI terminados en 8: martes 21 de julio.

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.