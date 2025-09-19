El extra de $42.000 de ANSES para titulares de la AUH en octubre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó la vigencia de un complemento del Plan 1000 Días, un apoyo alimentario destinado a embarazadas y familias con hijos de hasta 3 años.

En octubre el monto es de $42.711 por hijo, y se suma a la Tarjeta Alimentar y a la Libreta AUH.

El Complemento Leche es uno de los tres refuerzos que recibirán en octubre de 2025 las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), gestionada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Este beneficio alcanza los $42.711 y se deposita de manera automática en la misma cuenta donde se acredita la asignación, junto con la Tarjeta Alimentar y el monto retenido por la Libreta AUH .

El Complemento Leche forma parte del Plan 1000 Días y garantiza la provisión de alimentos en la primera infancia.

De acuerdo a la Anses, se trata de un programa que forma parte del Plan 1000 Días , diseñado para asegurar la provisión de leche y alimentos esenciales durante el embarazo y la primera infancia . Su objetivo es mejorar la nutrición en los primeros años de vida, una etapa clave para el desarrollo. El beneficio se actualiza cada mes en función de la fórmula de movilidad previsional , lo que garantiza que no pierda valor frente a la inflación.

Su implementación es automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales. La acreditación se efectúa en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación central. Además, las beneficiarias pueden verificar el pago a través de Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección “Hijos > Mis Asignaciones”.

Monto del Complemento Leche de ANSES en octubre 2025

En octubre de 2025, el valor confirmado del programa es de $42.711 por cada hijo. Este ingreso se suma a la AUH base, a la Tarjeta Alimentar, que otorga entre $52.250 y $108.062 según la cantidad de hijos, y a la Libreta AUH, que permite cobrar el 20% retenido cada mes, equivalente a $165.000 por hijo en este período.

ANSES AUH.png Acceden titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo. Freepik

Con estos refuerzos, un hogar con un hijo puede alcanzar un total cercano a $353.781, mientras que familias con tres hijos o más superan los $500.000 en ingresos combinados.