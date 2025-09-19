19 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El extra de $42.000 de ANSES para titulares de la AUH en octubre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó la vigencia de un complemento del Plan 1000 Días, un apoyo alimentario destinado a embarazadas y familias con hijos de hasta 3 años.

Por
En octubre el monto es de $42.711 por hijo

En octubre el monto es de $42.711 por hijo, y se suma a la Tarjeta Alimentar y a la Libreta AUH.

Freepik

El Complemento Leche es uno de los tres refuerzos que recibirán en octubre de 2025 las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), gestionada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Este beneficio alcanza los $42.711 y se deposita de manera automática en la misma cuenta donde se acredita la asignación, junto con la Tarjeta Alimentar y el monto retenido por la Libreta AUH.

La Tarjeta Alimentar garantiza acceso a alimentos básicos y se deposita de forma automática junto con AUH y AUE.
Te puede interesar:

Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿tendrá aumento en octubre 2025?

ANSES AUH 1.png
El Complemento Leche forma parte del Plan 1000 Días y garantiza la provisión de alimentos en la primera infancia.

El Complemento Leche forma parte del Plan 1000 Días y garantiza la provisión de alimentos en la primera infancia.

Qué es el Complemento Leche de ANSES

De acuerdo a la Anses, se trata de un programa que forma parte del Plan 1000 Días, diseñado para asegurar la provisión de leche y alimentos esenciales durante el embarazo y la primera infancia. Su objetivo es mejorar la nutrición en los primeros años de vida, una etapa clave para el desarrollo. El beneficio se actualiza cada mes en función de la fórmula de movilidad previsional, lo que garantiza que no pierda valor frente a la inflación.

Quiénes pueden acceder al Complemento Leche de ANSES

El refuerzo se otorga a:

  • Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).
  • Quienes cobran la AUH por cada hijo de hasta 3 años.

Su implementación es automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales. La acreditación se efectúa en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación central. Además, las beneficiarias pueden verificar el pago a través de Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección “Hijos > Mis Asignaciones”.

Monto del Complemento Leche de ANSES en octubre 2025

En octubre de 2025, el valor confirmado del programa es de $42.711 por cada hijo. Este ingreso se suma a la AUH base, a la Tarjeta Alimentar, que otorga entre $52.250 y $108.062 según la cantidad de hijos, y a la Libreta AUH, que permite cobrar el 20% retenido cada mes, equivalente a $165.000 por hijo en este período.

ANSES AUH.png
Acceden titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo.

Acceden titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo.

Con estos refuerzos, un hogar con un hijo puede alcanzar un total cercano a $353.781, mientras que familias con tres hijos o más superan los $500.000 en ingresos combinados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Tarjeta Alimentar se deposita junto con la AUH y solo puede usarse para comprar alimentos.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en octubre 2025

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática junto con la Asignación Universal por Hijo.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en octubre 2025

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Desempleo, este viernes 19 de septiembre

ANSES prepara el calendario de pagos de octubre.

Con posibles cambios, así sería el calendario de ANSES para jubilados y pensionados en octubre 2025

Anses explicó por qué el 8 de octubre es un día especial para los jubilados.

ANSES: por qué el 8 de octubre 2025 es una fecha clave para los jubilados

Anses entregará un triple bono a los titulares de la AUH.

Buenas noticias para la AUH de ANSES: el triple bono para octubre 2025

Rating Cero

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

La bailarina y conductora recorrió un camino intenso dentro del espectáculo de nuestro país.

La impresionante transformación de Lourdes Sánchez: así se veía cuando era más joven

¿Quiénes son los supuestos finalistas de La Voz?

Escándalo: se filtraron los nombres de los 4 finalistas de La Voz Argentina 2025

Acumuló millones de reproducciones durante su primera temporada de 56 episodios.
play

Tenés que verla: la serie de Netflix que está recargada de drama y tensión

La Joaqui llamó la atención con un look poco convencional.

La Joaqui sorprendió con un look deportivo con tacos: ¿será tendencia?

Tras mostrar la primera imagen oficial del oscarizado actor como el nuevo gran antagonista del proyecto de Kevin Feige, Marvel compartió también una sinopsis del filme de los Russo: El Doctor Doom ha llegado oficialmente al UCM, arranca.

Marvel ya conoce el final de Avengers: Doomsday y crece la ansiedad de los fanáticos

últimas noticias

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: lo operan para "reparar la parrilla costal"

Hace 39 minutos
El mandatario y una polémica frase.

Tras la censura a Jimmy Kimmel, Trump amenaza con retirar licencias a medios que lo critiquen

Hace 47 minutos
Jimmy Kimmel. 

Quién es Jimmy Kimmel, el reconocido conductor de Estados Unidos censurado por criticar a Donald Trump

Hace 1 hora
Milei hablará en la Bolsa de Comercio de Córdoba desde las 12. 

Milei llega a Córdoba para lanzar la campaña de La Libertad Avanza de cara a octubre

Hace 1 hora
Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

Hace 1 hora