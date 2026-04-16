ANSES: el paso a paso para acceder a un bono superior de $350.000 La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los valores de una asistencia económica clave para personas sin empleo, con montos que se ajustan al salario mínimo vigente. Por + Seguir en







El trámite puede completarse sin salir de casa o en una oficina. Freepik

La Prestación por Desempleo puede alcanzar hasta $357.800 en abril de 2026.

El monto depende del salario previo y tiene límites mínimo y máximo.

Incluye beneficios adicionales como obra social y aportes jubilatorios.

El trámite se puede realizar de forma online o presencial con turno. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite acceder a un bono superior a $350.000 a través de la Prestación por Desempleo, un beneficio destinado a trabajadores registrados que perdieron su empleo y que en abril de 2026 puede llegar hasta $357.800, según el salario previo.

Desempleo ANSES El beneficio acompaña a trabajadores registrados que perdieron su empleo. Freepik De qué se trata la Prestación por Desempleo Se trata de una asistencia económica temporal dirigida a personas que fueron despedidas sin causa o cuyo contrato finalizó. Además del pago mensual, el programa contempla cobertura de salud, acceso a asignaciones familiares y el cómputo del período como aportes jubilatorios. La iniciativa busca acompañar a los trabajadores durante el tiempo que permanecen sin empleo formal, brindando un respaldo económico mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral.

Cuánto se cobrará en abril El monto se calcula en base al 75% del mejor salario neto percibido en los últimos seis meses antes del despido. Sin embargo, existen topes que se actualizan según el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Desde abril, el límite máximo alcanza los $357.800, mientras que el valor final depende de la situación laboral de cada beneficiario. Además, la duración del cobro varía según los aportes realizados en los últimos tres años, con un máximo de 12 cuotas.

Desempleo ANSES La asistencia incluye cobertura de salud y aportes previsionales. Freepik Cómo tramitar la Prestación por Desempleo Para acceder al beneficio, el trámite puede iniciarse desde el sitio oficial de Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se puede completar la solicitud online o pedir turno para atención presencial. Entre los requisitos, es necesario presentar documentación que acredite la desvinculación laboral, como telegrama de despido o finalización de contrato, además de cargar los datos personales y laborales. El organismo también permite realizar el proceso en oficinas, siempre con turno previo, para quienes prefieran una gestión asistida.