14 de abril de 2026 Inicio
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ANSES: qué día cobrará cada beneficiario de la AUH según la terminación de su DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló el cronograma mensual y los requisitos vigentes para acceder al cobro de la Asignación Universal por Hijo.

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El calendario de pagos se extiende hasta el 23 de abril según DNI.

El calendario de pagos se extiende hasta el 23 de abril según DNI.

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  • El calendario de pagos se organiza por terminación de DNI hasta el 23 de abril.

  • El monto total por hijo es de $136.666, con retención del 20%.

  • El pago directo mensual asciende a $109.332,80.

  • Existen motivos que pueden generar la suspensión del beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya definió qué día cobrará cada beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en abril de 2026 según la terminación de su DNI, con pagos escalonados desde el 10 hasta el 23 de abril.

El refuerzo se acredita junto al haber mensual sin trámites.
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La AUH mantiene un esquema de retención del 20% anual.

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Quiénes cobran la AUH en abril de 2026

Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con condiciones como residencia legal, ingresos dentro del límite establecido y presentación anual de la Libreta AUH. Entre los puntos clave, se destaca que los hijos deben ser menores de 18 años (sin límite en caso de discapacidad) y que el grupo familiar no puede superar los dos salarios mínimos.

Además, la Anses retiene un 20% mensual del monto total, que se libera una vez presentada la Libreta con controles de salud y escolaridad. Mientras tanto, el calendario de pagos quedó establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: 23 de abril.

Qué pasa si no cobré la asignación este mes

No percibir el pago en la fecha esperada no siempre implica la pérdida del beneficio. En muchos casos, se trata simplemente de una diferencia en el cronograma. Si la fecha correspondiente ya pasó, el problema puede estar vinculado a datos desactualizados o al incumplimiento de requisitos.

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La Libreta AUH es clave para cobrar el monto retenido.

La Libreta AUH es clave para cobrar el monto retenido.

También puede tratarse de una suspensión preventiva hasta regularizar la situación. Entre los motivos más frecuentes se encuentran:

  • Superar el tope de ingresos permitido.

  • No acreditar residencia o vínculo familiar.

  • No presentar la Libreta AUH en término.

Ante estos casos, los titulares pueden iniciar un reclamo presentando DNI, documentación familiar y el formulario correspondiente, con turno previo en Anses.

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