ANSES: este grupo cobra más de $300.000 con el aumento y bono de septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de cobros de septiembre. En ese sentido, detalló las fechas de pago de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), prestación destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria, que equivale al 80% de una jubilación mínima y se actualiza cada mes en línea con el índice inflacionario.
El ente previsional confirmó que los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán un monto total de $318.317,32 en junio de 2024
PUAM de ANSES: quiénes pueden acceder
La Pensión Universal para el Adulto Mayor se entrega con el objetivo de garantizar una cobertura previsional a las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión y le corresponde a las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación ni pensión.
Además, deben cumplir los siguientes requisitos:
PUAM de ANSES: monto con aumento más bono en septiembre 2025
En septiembre, la PUAM se incrementará un 1,9%, en concordancia relación con la inflación registrada en julio por el Indec. Además, los beneficiarios recibirán un bono extraordinario de $70.000, que se suma al haber mensual.
De esta manera, los titulares de la PUAM cobrarán $326.221,74, cifra que incluye el haber base de $256.221,74 más el refuerzo.
PUAM de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025
El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre