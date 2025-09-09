ANSES: este grupo cobra más de $300.000 con el aumento y bono de septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a quiénes les pagan este monto este mes. Por







Anses explicó quién es el grupo que este mes cobra más de $300.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de cobros de septiembre. En ese sentido, detalló las fechas de pago de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), prestación destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria, que equivale al 80% de una jubilación mínima y se actualiza cada mes en línea con el índice inflacionario.

PUAM de ANSES: quiénes pueden acceder La Pensión Universal para el Adulto Mayor se entrega con el objetivo de garantizar una cobertura previsional a las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión y le corresponde a las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación ni pensión.

Además, deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más.

Ser argentino, ser argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud de la PUAM), o extranjero con una residencia mínima de 20 años (de los cuales 10 años deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la prestación).

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni Prestación por Desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión (se entiende que no cumple con este requisito cuando se haya ausentado del territorio argentino por más de 90 días corridos).

PUAM de ANSES: monto con aumento más bono en septiembre 2025 En septiembre, la PUAM se incrementará un 1,9%, en concordancia relación con la inflación registrada en julio por el Indec. Además, los beneficiarios recibirán un bono extraordinario de $70.000, que se suma al haber mensual.

De esta manera, los titulares de la PUAM cobrarán $326.221,74, cifra que incluye el haber base de $256.221,74 más el refuerzo. PUAM de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI: DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre