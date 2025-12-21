Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 22 de diciembre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por + Seguir en







El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 22 de diciembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

ANSES: jubilaciones y pensiones Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que supere el mínimo podrán cobrar este lunes 22 de diciembre con DNI finalizado en 6 y 7.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este lunes 22 de diciembre con DNI terminado en 9.

Asignación por Embarazo El organismo detalló que las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 8 percibirán sus montos este lunes 22 de diciembre en todas las sucursales bancarias.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de enero con cualquier finalización de DNI.