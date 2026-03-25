25 de marzo de 2026 Inicio
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ANSES deposita $119.275 por única vez a parejas: quiénes pueden acceder en abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social paga una APU por matrimonio. Cómo postularse y cuáles son los requisitos.

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Requisitos y montos de la APU por matrimonio en abril de 2026. 

Requisitos y montos de la APU por matrimonio en abril de 2026. 

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  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga en abril de 2026 una Asignación de Pago Único (APU) por Matrimonio de $119.275, destinada a acompañar gastos vinculados al evento.

  • El beneficio alcanza a trabajadores registrados, titulares de prestaciones por desempleo, ART, trabajadores de temporada y veteranos de guerra con pensión honorífica.

  • Se trata de un pago extraordinario que se liquida una sola vez, siempre que se cumplan los requisitos y plazos establecidos por el organismo previsional.

  • El trámite puede realizarse de manera presencial con turno o a través del canal de Atención Virtual de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante abril de 2026 se mantiene vigente el pago de la Asignación de Pago Único (APU) por matrimonio, un beneficio económico que asciende a $119.275 y que se abona por única vez a quienes acrediten haber contraído matrimonio dentro de los plazos establecidos.

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Esta prestación forma parte del esquema de asignaciones destinadas a cubrir situaciones puntuales que modifican la estructura familiar, en un contexto donde los costos asociados a estos eventos suelen implicar un impacto significativo en la economía del hogar.

A diferencia de otras prestaciones mensuales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), las APU tienen carácter excepcional y se liquidan en un solo pago, siempre que se cumplan las condiciones vigentes al momento del hecho generador y se presente la documentación correspondiente dentro de los tiempos estipulados por el organismo.

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APU por Matrimonio de ANSES: quiénes pueden acceder

El beneficio está dirigido a un conjunto amplio de beneficiarios que se encuentran dentro del sistema formal o cuentan con determinadas coberturas previsionales, lo que incluye a trabajadores en relación de dependencia alcanzados por el SUAF, titulares de la Prestación por Desempleo, personas que perciben una prestación a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), trabajadores de temporada y titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Para acceder, resulta indispensable que el matrimonio esté debidamente acreditado en la base de datos de ANSES, además de cumplir con un requisito temporal clave: el trámite debe realizarse dentro de los dos meses y hasta los dos años posteriores al evento. Asimismo, los ingresos tanto individuales como del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del matrimonio, en línea con los criterios de focalización del organismo.

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, también se exige contar con una antigüedad mínima y continuada de seis meses en el empleo al momento de contraer matrimonio, lo que apunta a garantizar cierta estabilidad laboral previa al acceso al beneficio.

APU de ANSES
Para recibir a estas asignaciones extraordinarias otorgadas por la Administración Nacional de Seguridad Social, los beneficiarios deben cumplir con ciertos requisitos.

Para recibir a estas asignaciones extraordinarias otorgadas por la Administración Nacional de Seguridad Social, los beneficiarios deben cumplir con ciertos requisitos.

Monto de la APU por Matrimonio de ANSES en abril 2026

El monto establecido para la APU por Matrimonio en abril de 2026 es de $119.275, cifra que se actualiza de manera periódica en función de los mecanismos de movilidad definidos por ANSES y que puede presentar variaciones según la zona de residencia y los ingresos declarados por el grupo familiar.

Este pago único tiene como objetivo asistir a los hogares en un momento específico que suele implicar gastos extraordinarios, diferenciándose así de otras prestaciones de carácter regular que buscan complementar ingresos de manera sostenida.

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Cómo acceder a la APU por Matrimonio de ANSES

El trámite para solicitar la APU por Matrimonio puede realizarse de forma presencial en una oficina de ANSES, para lo cual es necesario gestionar un turno previo, aunque también se encuentra disponible la alternativa de Atención Virtual, que permite iniciar el proceso de manera remota. En ambos casos, el solicitante deberá presentar la documentación que acredite el matrimonio y cumplir con los requisitos establecidos por el organismo, teniendo en cuenta que el respeto de los plazos es determinante para acceder al cobro del beneficio.

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