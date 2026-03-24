24 de marzo de 2026 Inicio
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ANSES paga $79.659 a padres en abril 2026: de qué se trata

La prestación de la Administración Nacional de la Seguridad Social se acredita una sola vez tras un evento específico. El acceso depende de cumplir condiciones y registrar correctamente la información.

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El acceso depende de que el hecho haya sido registrado correctamente ante el organismo.

El acceso depende de que el hecho haya sido registrado correctamente ante el organismo.

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  • La asignación por nacimiento de ANSES es un pago único destinado a familias tras la llegada de un hijo.
  • El monto se actualiza en abril de 2026 y alcanza los $79.659 según los valores vigentes.
  • El beneficio está dirigido a distintos grupos dentro del sistema de seguridad social.
  • Para acceder, es necesario cumplir requisitos formales y no superar los límites de ingresos establecidos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente en abril de 2026 la Asignación de Pago Único por nacimiento, un beneficio económico que se otorga por única vez a quienes incorporan un hijo al grupo familiar.

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Este tipo de prestación forma parte del sistema de asignaciones familiares y tiene como objetivo acompañar económicamente uno de los momentos más importantes para las familias. A diferencia de otras ayudas, se acredita en un solo pago y no de forma mensual.

El acceso depende de que el hecho haya sido registrado correctamente ante el organismo, además del cumplimiento de las condiciones vinculadas a ingresos y situación laboral de quienes solicitan esta partida.

nacimientos

APU por Nacimiento de ANSES: quiénes pueden acceder

Este beneficio está dirigido a distintos sectores que forman parte del sistema de seguridad social. Existe un plazo de hasta dos años desde el nacimiento para iniciar el trámite correspondiente. Pueden solicitarlo:

  • Trabajadores en relación de dependencia
  • Trabajadores rurales o de temporada
  • Personas que perciben la Prestación por Desempleo
  • Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo
  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
  • Personas que cobran o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo, la asignación por hijo con discapacidad o la asignación por embarazo

Monto de la APU por Nacimiento de ANSES en abril 2026

Con la actualización aplicada en abril de 2026, el valor de esta asignación quedó fijado en $79.659.

El monto puede variar según los ingresos del grupo familiar y la zona de residencia, ya que el organismo evalúa estos factores antes de aprobar el beneficio.

También es necesario respetar los topes establecidos, ya que si alguno de estos límites es superado, el beneficio puede ser rechazado:

  • Ingreso máximo individual: $2.722.595
  • Ingreso máximo del grupo familiar: $5.445.190
APU por nacimiento
(ANSES) publicó el calendario correspondiente al mes de mayo, el cual incluye la distribución de las Asignaciones de Pago Único (APU).

(ANSES) publicó el calendario correspondiente al mes de mayo, el cual incluye la distribución de las Asignaciones de Pago Único (APU).

Cómo acceder a la APU por Nacimiento de ANSES en abril 2026

Para obtener esta asignación, es fundamental que el nacimiento haya sido registrado en el sistema y validado por el organismo.

El trámite debe realizarse dentro del plazo permitido y cumpliendo con todos los requisitos administrativos. Una vez aprobada la solicitud, el pago se realiza por única vez dentro del calendario vigente, que se extiende entre marzo y abril.

El organismo no establece fechas según terminación de DNI para este beneficio, por lo que los titulares pueden cobrar dentro de los períodos habilitados.

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