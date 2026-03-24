ANSES paga $79.659 a padres en abril 2026: de qué se trata

La prestación de la Administración Nacional de la Seguridad Social se acredita una sola vez tras un evento específico. El acceso depende de cumplir condiciones y registrar correctamente la información.

El acceso depende de que el hecho haya sido registrado correctamente ante el organismo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente en abril de 2026 la Asignación de Pago Único por nacimiento, un beneficio económico que se otorga por única vez a quienes incorporan un hijo al grupo familiar.

Este tipo de prestación forma parte del sistema de asignaciones familiares y tiene como objetivo acompañar económicamente uno de los momentos más importantes para las familias. A diferencia de otras ayudas, se acredita en un solo pago y no de forma mensual.

El acceso depende de que el hecho haya sido registrado correctamente ante el organismo , además del cumplimiento de las condiciones vinculadas a ingresos y situación laboral de quienes solicitan esta partida.

Este beneficio está dirigido a distintos sectores que forman parte del sistema de seguridad social. Existe un plazo de hasta dos años desde el nacimiento para iniciar el trámite correspondiente. Pueden solicitarlo:

Con la actualización aplicada en abril de 2026, el valor de esta asignación quedó fijado en $79.659.

El monto puede variar según los ingresos del grupo familiar y la zona de residencia, ya que el organismo evalúa estos factores antes de aprobar el beneficio.

También es necesario respetar los topes establecidos, ya que si alguno de estos límites es superado, el beneficio puede ser rechazado:

Ingreso máximo individual: $2.722.595

Ingreso máximo del grupo familiar: $5.445.190

APU por nacimiento (ANSES) publicó el calendario correspondiente al mes de mayo, el cual incluye la distribución de las Asignaciones de Pago Único (APU). Freepik

Cómo acceder a la APU por Nacimiento de ANSES en abril 2026

Para obtener esta asignación, es fundamental que el nacimiento haya sido registrado en el sistema y validado por el organismo.

El trámite debe realizarse dentro del plazo permitido y cumpliendo con todos los requisitos administrativos. Una vez aprobada la solicitud, el pago se realiza por única vez dentro del calendario vigente, que se extiende entre marzo y abril.

El organismo no establece fechas según terminación de DNI para este beneficio, por lo que los titulares pueden cobrar dentro de los períodos habilitados.