El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) no programó pagos para el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre debido a que los bancos permanecerán cerrados por asueto y feriado nacional.

Además, el organismo detalló que los beneficiarios de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y de Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) cobrarán con normalidad el viernes 26.

ANSES: Asignaciones de pago único Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de enero con cualquier finalización de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de PNC Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 12 de enero, sin importar la terminación de DNI.