ANSES: cuál es el monto máximo que puede recibir un jubilado en enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió la cifra más alta que cobra este grupo de beneficiarios en el primer mes del año.







Anses difundió el monto máximo que puede recibir un jubilado en enero 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social prepara el calendario de pagos de este mes.

Es por eso que detalló que los jubilados que perciben el monto máximo recibirán $2.350.453,71.

La actualización de enero será del 2,5%, en base a la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre registrada por el Indec.

Además, los beneficiarios de la mínima volverán a cobrar el bono de $70.000. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los nuevos montos que cobrarán jubilados y pensionados en enero 2026, con el aumento previsto del 2,5%. En ese sentido, se informó que los que son titulares del haber más alto, cobrarán un monto superior a los $2.300.000.

Aumenta la jubilación de ANSES Con el ajuste del 2,5% y el bono de refuerzo de $70.000, los montos oficiales de enero quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $349.401,58 + $70.000 = $419.401,58

PUAM: $279.443,60 + $70.000 = $349.443,60

PNC por Invalidez o Vejez: $279.443,60 + $70.000 = $349.443,60

Jubilación máxima: $2.350.453 Bono de ANSES para jubilados y pensionados Anses confirmó la continuidad del pago del bono extraordinario de $70.000, que se acreditará junto a los haberes de enero. Este refuerzo está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Quedan excluidos quienes perciben la jubilación máxima, ya que superan el tope de ingresos establecido para acceder al bono. En los casos en los que el haber mensual supere el mínimo, el organismo abonará un monto proporcional hasta alcanzar un total de $419.401,58.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en enero 2026 Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Jubilados que superan la mínima DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero