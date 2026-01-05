5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

ANSES: cuál es el monto máximo que puede recibir un jubilado en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió la cifra más alta que cobra este grupo de beneficiarios en el primer mes del año.

Por
Anses difundió el monto máximo que puede recibir un jubilado en enero 2026.

Anses difundió el monto máximo que puede recibir un jubilado en enero 2026.


Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social prepara el calendario de pagos de este mes.
  • Es por eso que detalló que los jubilados que perciben el monto máximo recibirán $2.350.453,71.
  • La actualización de enero será del 2,5%, en base a la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre registrada por el Indec.
  • Además, los beneficiarios de la mínima volverán a cobrar el bono de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los nuevos montos que cobrarán jubilados y pensionados en enero 2026, con el aumento previsto del 2,5%. En ese sentido, se informó que los que son titulares del haber más alto, cobrarán un monto superior a los $2.300.000.

Anses definió cuáles son los jubilados y pensionados que no cobran el bono de $70.000.
Te puede interesar:

Tomá nota: estos son los jubilados y pensionados que no van a recibir el bono de $70.000 en enero 2026

Jubilada
Cómo hacer trámites ANSES

Cómo hacer trámites ANSES

Aumenta la jubilación de ANSES

Con el ajuste del 2,5% y el bono de refuerzo de $70.000, los montos oficiales de enero quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $349.401,58 + $70.000 = $419.401,58
  • PUAM: $279.443,60 + $70.000 = $349.443,60
  • PNC por Invalidez o Vejez: $279.443,60 + $70.000 = $349.443,60
  • Jubilación máxima: $2.350.453

Bono de ANSES para jubilados y pensionados

Anses confirmó la continuidad del pago del bono extraordinario de $70.000, que se acreditará junto a los haberes de enero. Este refuerzo está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Quedan excluidos quienes perciben la jubilación máxima, ya que superan el tope de ingresos establecido para acceder al bono. En los casos en los que el haber mensual supere el mínimo, el organismo abonará un monto proporcional hasta alcanzar un total de $419.401,58.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
Los adultos mayores que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a este préstamo.

Los adultos mayores que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a este préstamo.

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El aumento de enero responde a la inflación de noviembre medida por el Indec.

Atención ANSES: ¿hay aguinaldo en enero 2026?

Anses detalló quiénes cobran el bono de $70.000 en enero.

Atención ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000 en enero 2026

Anses explicó cuáles son los primeros grupos que cobran después de las fiestas.

Calendario de ANSES: quiénes son los que cobran primero después de las Fiestas

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 5 de enero

El aumento mensual se define por la inflación y se aplica de forma automática.

ANSES paga $419.401 en enero 2026: todo lo que hay que saber

La PUAM garantiza un ingreso mensual a adultos mayores sin aportes suficientes.

ANSES deposita $349.443 en enero 2026: aumento y bono confirmado

Rating Cero

Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.
play

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

La película polaca que conquista corazones en Netflix. 
play

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Se trata de una fragancia que llamó la atención tanto por su composición como por la historia detrás de su presentación.

Este es el perfume favorito de Rocío Marengo: cuánto sale

Cuál es la relación entre los signos y las compatibilidades.

Famoso actor volvió a apostar al amor: está de novio con una joven 44 años menor

La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 
play

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

últimas noticias

Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos.

Maduro, ante la Justicia de Estados Unidos: cuándo se realizará la próxima audiencia

Hace 49 minutos
Con este gesto, Gianinna deja atrás su relación con Daniel Osvaldo.

Blanqueo 2026: quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

Hace 56 minutos
play
Netflix sumó a su catálogo una nueva serie argentina que rápidamente despertó interés entre los suscriptores. Se trata de “El tiempo de las moscas”, una producción que combina drama, suspenso y humor negro.

De qué se trata El tiempo de las moscas, la serie con Nancy Dupláa y Carla Peterson que llegó a Netflix

Hace 56 minutos
El Telepase es una gran forma de ahorrar dinero y tiempo en el peaje. 

Cuánto se gasta en peaje para ir a la Costa Atlántica a vacacionar en el verano 2026

Hace 57 minutos
play
La película polaca que conquista corazones en Netflix. 

Está en Netflix, es una película romántica y emociona a todos de principio a fin

Hace 57 minutos