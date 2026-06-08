Velorio del Indio Solari: cuánta gente pasó a darle el último adiós al ídolo popular

El velorio del ídolo se extendió durante 18 horas en el Microestadio Gatica de Avellaneda. Las filas llegaron a superar los 8 kilómetros y se extendieron más allá del Puente Pueyrredón.

La despedida al Indio Solari se convirtió en una de las movilizaciones populares más impactantes de la historia reciente argentina. Según estimaciones de la organización, alrededor de un millón de personas se acercaron entre el domingo y la madrugada del lunes al Microestadio Gatica de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, para darle el último adiós al músico fallecido el pasado viernes. La cifra fue confirmada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , en diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10.

El velorio comenzó cerca de las 10 de la mañana del domingo y se prolongó hasta las 4 de la madrugada del lunes, completando unas 18 horas ininterrumpidas de homenaje. Desde las primeras horas de la jornada ya podían verse extensas filas de fanáticos que llegaban desde distintos puntos del país para despedir a quien fue una de las figuras más influyentes del rock argentino.

Con el correr de las horas, la convocatoria creció de manera sostenida. En los momentos de mayor afluencia, la fila para ingresar al microestadio superó las 50 cuadras y alcanzó más de ocho kilómetros de extensión. Miles de personas aguardaron durante varias horas para ingresar al recinto y participar de una ceremonia marcada por la emoción.

Una vez dentro del estadio, los seguidores del artista avanzaban frente al féretro entre aplausos, lágrimas y muestras de afecto. Muchos aprovecharon el breve paso por el lugar para agradecerle al cantante por su legado musical y dejar ofrendas como flores, remeras, cartas, banderas y distintos recuerdos vinculados a su trayectoria.

La ceremonia concluyó cerca de las 4 de la madrugada , cuando la familia de Solari decidió dar por finalizada la despedida y avanzar con los trámites correspondientes para el cierre del homenaje.

Tras el operativo, el Ministerio de Seguridad bonaerense destacó el comportamiento de los asistentes. “Agradecemos a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, cuidándonos entre todos y garantizando una movilización en paz. Este Ministerio agradece especialmente a quienes colaboraron y formaron parte del operativo para despedir al Indio”, señaló el organismo a través de un comunicado.

Otros funerales multitudinarios en la historia argentina

Por la magnitud de la convocatoria, la despedida al Indio Solari quedó rápidamente emparentada con algunos de los funerales más concurridos de la historia argentina. Entre ellos se encuentra el de Diego Armando Maradona, realizado en 2020 en la Casa Rosada, que reunió a cientos de miles de personas y generó largas filas en el centro porteño.

Otro antecedente ineludible es el de Juan Domingo Perón, en 1974, cuando una multitud se movilizó para despedir al tres veces presidente de la Nación. Dos décadas antes, en 1952, el funeral de Eva Perón había paralizado gran parte del país con una concurrencia histórica de personas que buscaron rendir homenaje a una de las figuras más influyentes del siglo XX argentino.

Más cerca en el tiempo, la muerte de Néstor Kirchner en 2010 también generó una masiva movilización popular. Durante dos jornadas, miles de personas desfilaron por la Casa Rosada para despedir al exmandatario, en una de las concentraciones más importantes registradas desde el retorno de la democracia.