Aguinaldo de ANSES: por qué el 10 de diciembre es una fecha clave

Los beneficiarios incluidos en el aguinaldo acceden al pago junto al refuerzo según corresponda.
Inicio del pago del aguinaldo según terminación del DNI a partir del 10 de diciembre.
Jubilados con el haber mínimo reciben además un bono de $70.000.
Beneficia a jubilados, pensionados, titulares de PNC y PUAM.
El cálculo del aguinaldo surge del 50% del mejor ingreso del semestre.
El 10 de diciembre es una fecha clave porque marca el inicio del pago del aguinaldo para jubilados y pensionados, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Ese día comienza a acreditarse el Sueldo Anual Complementario junto al refuerzo extraordinario para quienes perciben el haber mínimo.
El aguinaldo de diciembre alcanza a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Además, quienes perciben la jubilación mínima también reciben un refuerzo extraordinario de $70.000, que se deposita de manera automática, sin realizar trámites. En cambio, quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) u otras asignaciones familiares no acceden a este beneficio, ya que no pertenece al sistema previsional.
Aguinaldo de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025
El calendario de pago se organiza por terminación del documento nacional de identidad. Los jubilados que reciben la mínima son los primeros en cobrar, mientras que quienes superan ese monto deben esperar fechas posteriores. Cada tramo fue programado para evitar demoras y ordenar el flujo de beneficiarios.
Jubilados que reciben la mínima
Los jubilados con haber mínimo comienzan a cobrar el 10 de diciembre, iniciando el cronograma que se extiende hasta el 23 de diciembre. Las fechas se distribuyen de manera escalonada:
DNI terminados en 0: 10 de diciembre
DNI terminados en 1: 11 de diciembre
DNI terminados en 2: 12 de diciembre
DNI terminados en 3: 15 de diciembre
DNI terminados en 4: 16 de diciembre
DNI terminados en 5: 17 de diciembre
DNI terminados en 6: 18 de diciembre
DNI terminados en 7: 19 de diciembre
DNI terminados en 8: 22 de diciembre
DNI terminados en 9: 23 de diciembre
Además del aguinaldo, este grupo recibe el refuerzo de $70.000.
Jubilados que superan la mínima
Quienes cobran más del haber mínimo empiezan a recibir el pago desde el 24 de diciembre. En este caso, las fechas se organizan de la siguiente manera:
DNI 0 y 1: 24 de diciembre
DNI 2 y 3: 26 de diciembre
DNI 4 y 5: 29 de diciembre
DNI 6 y 7: 30 de diciembre
DNI 8 y 9: 31 de diciembre
Aunque no perciben el refuerzo extra, acceden al aguinaldo calculado sobre su mejor ingreso del semestre.