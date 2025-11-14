14 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Aguinaldo de ANSES: por qué el 10 de diciembre es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma del Sueldo Anual Complementario del mes que viene y definió cómo impactará el refuerzo económico en los haberes más bajos.

Por
Los beneficiarios incluidos en el aguinaldo acceden al pago junto al refuerzo según corresponda.

Los beneficiarios incluidos en el aguinaldo acceden al pago junto al refuerzo según corresponda.

Freepik
  • Inicio del pago del aguinaldo según terminación del DNI a partir del 10 de diciembre.
  • Jubilados con el haber mínimo reciben además un bono de $70.000.
  • Beneficia a jubilados, pensionados, titulares de PNC y PUAM.
  • El cálculo del aguinaldo surge del 50% del mejor ingreso del semestre.

El 10 de diciembre es una fecha clave porque marca el inicio del pago del aguinaldo para jubilados y pensionados, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Ese día comienza a acreditarse el Sueldo Anual Complementario junto al refuerzo extraordinario para quienes perciben el haber mínimo.

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones figuran entre los alcanzados por el aguinaldo.
Te puede interesar:

Aguinaldo de ANSES: calendario de pagos completo de diciembre 2025

Anses - Jubilación
Los jubilados que cobran la mínima reciben el aguinaldo y el refuerzo en fechas escalonadas.

Los jubilados que cobran la mínima reciben el aguinaldo y el refuerzo en fechas escalonadas.

Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES

El aguinaldo de diciembre alcanza a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Además, quienes perciben la jubilación mínima también reciben un refuerzo extraordinario de $70.000, que se deposita de manera automática, sin realizar trámites. En cambio, quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) u otras asignaciones familiares no acceden a este beneficio, ya que no pertenece al sistema previsional.

Aguinaldo de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

El calendario de pago se organiza por terminación del documento nacional de identidad. Los jubilados que reciben la mínima son los primeros en cobrar, mientras que quienes superan ese monto deben esperar fechas posteriores. Cada tramo fue programado para evitar demoras y ordenar el flujo de beneficiarios.

Jubilados que reciben la mínima

Los jubilados con haber mínimo comienzan a cobrar el 10 de diciembre, iniciando el cronograma que se extiende hasta el 23 de diciembre. Las fechas se distribuyen de manera escalonada:

  • DNI terminados en 0: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Además del aguinaldo, este grupo recibe el refuerzo de $70.000.

Anses - Jubilación
Los jubilados con haberes superiores perciben el pago en un calendario diferenciado hacia fin de mes.

Los jubilados con haberes superiores perciben el pago en un calendario diferenciado hacia fin de mes.

Jubilados que superan la mínima

Quienes cobran más del haber mínimo empiezan a recibir el pago desde el 24 de diciembre. En este caso, las fechas se organizan de la siguiente manera:

  • DNI 0 y 1: 24 de diciembre
  • DNI 2 y 3: 26 de diciembre
  • DNI 4 y 5: 29 de diciembre
  • DNI 6 y 7: 30 de diciembre
  • DNI 8 y 9: 31 de diciembre

Aunque no perciben el refuerzo extra, acceden al aguinaldo calculado sobre su mejor ingreso del semestre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Miles de trabajadores quedan fuera del SUAF por superar los nuevos límites de ingresos.

Cuidado: ANSES puede darte de baja tu Asignación Familiar por este motivo en noviembre 2025

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 14 de noviembre

Anses dio información muy importante para los beneficiarios de las Asignaciones Familiares.

Asignaciones Familiares de ANSES: el dato clave que tenés que saber en noviembre 2025

Anses explicó quiénes cobran el bono de $70.000 y quiénes no.

La aclaración que hizo ANSES para los jubilados: tenés que saberlo en noviembre 2025

Anses difundió los montos de los topes para acceder a las Asiganciones Familiares en noviembre.

Así quedaron los topes de ingresos para las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025

El Banco Provincia permite solicitar hasta $1.900.000 en 36 cuotas fijas.

Créditos para jubilados de ANSES: se puede acceder a casi $2 millones en noviembre 2025

Rating Cero

Bad Bunny impacta con su estilo, y el perfume es parte fundamental.

Este es el perfume favorito de Bad Bunny: cuánto sale en Argentina

La hoja de ruta de la franquicia de superhéroes para los próximos años incluye una serie de producciones donde los villanos tendrán un papel central.

No será el único: Marvel prepara el regreso de más villanos además de Dr Doom

La serie logró cautivar tanto a los fanáticos del thriller como a los seguidores del drama nórdico.
play

Mentiras, culpa y apariencias engañosas: la miniserie de 6 capítulos que la rompe en Netflix

Esta película combina humor y dolor en una oda a la amistad.
play

Fue estrenada en 2019 y pocos la conocen: es una de las mejores producciones que vas a ver en Netflix

La propia Moria reaccionó con entusiasmo ante los avances.

La impresionante transformación de Sofía Gala para la biopic de Moria Casán

Liam y Noel, juntos a pesar de las diferencias, listos para sus shows en River. 

Oasis en River: Noel Gallagher ya está en Buenos Aires para los esperados shows

últimas noticias

Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle

Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle

Hace 27 minutos
Argentina buscará el pase a octavos en el Mundial sub 17

Mundial Sub 17: la Selección argentina enfrenta a México en Doha

Hace 38 minutos
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Cuáles son las obras sociales a las que pueden acceder los monotributistas en noviembre 2025

Hace 1 hora
play

Impactante explosión de un caño de agua en Paraná: dos trabajadores resultaron heridos

Hace 1 hora
Estas alternativas permiten seguir generando ahorro cotidiano mientras se aguarda el regreso del descuento en carnicerías.

Cuándo vuelve el descuento en carnicerías de Cuenta DNI

Hace 1 hora