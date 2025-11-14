Aguinaldo de ANSES: por qué el 10 de diciembre es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma del Sueldo Anual Complementario del mes que viene y definió cómo impactará el refuerzo económico en los haberes más bajos. Por







Los beneficiarios incluidos en el aguinaldo acceden al pago junto al refuerzo según corresponda. Freepik

Inicio del pago del aguinaldo según terminación del DNI a partir del 10 de diciembre.

Jubilados con el haber mínimo reciben además un bono de $70.000.

Beneficia a jubilados, pensionados, titulares de PNC y PUAM.

El cálculo del aguinaldo surge del 50% del mejor ingreso del semestre. El 10 de diciembre es una fecha clave porque marca el inicio del pago del aguinaldo para jubilados y pensionados, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Ese día comienza a acreditarse el Sueldo Anual Complementario junto al refuerzo extraordinario para quienes perciben el haber mínimo.

Anses - Jubilación Los jubilados que cobran la mínima reciben el aguinaldo y el refuerzo en fechas escalonadas. Pexels Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES El aguinaldo de diciembre alcanza a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Además, quienes perciben la jubilación mínima también reciben un refuerzo extraordinario de $70.000, que se deposita de manera automática, sin realizar trámites. En cambio, quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) u otras asignaciones familiares no acceden a este beneficio, ya que no pertenece al sistema previsional.

Aguinaldo de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025 El calendario de pago se organiza por terminación del documento nacional de identidad. Los jubilados que reciben la mínima son los primeros en cobrar, mientras que quienes superan ese monto deben esperar fechas posteriores. Cada tramo fue programado para evitar demoras y ordenar el flujo de beneficiarios.

Jubilados que reciben la mínima Los jubilados con haber mínimo comienzan a cobrar el 10 de diciembre, iniciando el cronograma que se extiende hasta el 23 de diciembre. Las fechas se distribuyen de manera escalonada:

DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre Además del aguinaldo, este grupo recibe el refuerzo de $70.000.

Anses - Jubilación Los jubilados con haberes superiores perciben el pago en un calendario diferenciado hacia fin de mes. Pexels Jubilados que superan la mínima Quienes cobran más del haber mínimo empiezan a recibir el pago desde el 24 de diciembre. En este caso, las fechas se organizan de la siguiente manera: DNI 0 y 1: 24 de diciembre

DNI 2 y 3: 26 de diciembre

DNI 4 y 5: 29 de diciembre

DNI 6 y 7: 30 de diciembre

DNI 8 y 9: 31 de diciembre Aunque no perciben el refuerzo extra, acceden al aguinaldo calculado sobre su mejor ingreso del semestre.