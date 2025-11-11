Becas Progresar de ANSES: requisitos para anotarse antes del 30 de noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las condiciones obligatorias para acceder a este beneficio. Por







Anses detalló cuáles son los requisitos para poder recibir las Becas Progresar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entrega distintas líneas de las Becas Progresar.

Una de ellas es Progresar Trabajo, y permite que los aspirantes a cobrarla se anoten hasta el 30 de noviembre.

Las modalidades Progresar Obligatorio, Superior y Enfermería ya cerraron sus convocatorias.

Las Becas Progresar fueron diseñadas para incentivar la continuidad educativa. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece las Becas Progresar. Y en ese sentido, explicó que hasta el 30 de noviembre hay tiempo de anotarse en la línea Progresar Trabajo, y que para poder acceder es necesario cumplir con una serie de requisitos obligatorios.

Becas Progresar ANSES Las Becas Progresar son un programa respaldado por el Ministerio de Educación del Gobierno Nacional y ejecutado por el organismo previsional, ANSES Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES Los interesados en acceder a las Becas Progresar deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país. Es fundamental contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Ser alumno regular. Tiene que estar inscripto como alumno regular en alguna institución educativa.

Tener entre 14 y 16 años cumplidos. En el caso de los que tengan hijos menores de 18 años y vivan en hogares monoparentales, la edad se amplía a los 35 años. En el caso de pueblos originarios, personas trans, con discapacidad, refugiadas o afrodescendientes/afroargentinas, no hay límite de edad.

El solicitante y su grupo familiar no deben superar tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Requisitos de las Becas Progresar de ANSES Cada línea tiene sus propios requisitos específicos: