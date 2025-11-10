ANSES: quiénes pueden acceder a un extra de $191.505 en noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué prestación corresponde esta cifra. Por







Anses explicó quiénes cobran $191.505 en noviembre. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hoy comienza con el pago de la AUH.

En ese sentido, indicó que este mes, las familias con dos hijos cobrarán $191.505 por esta prestación.

Con el aumento del 2,1%, el monto final de este beneficio es de $95.752 por hijo.

Los haberes se acreditan en base al último número del DNI del beneficiario. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó que para este mes el aumento de las prestaciones será del 2,1%. Es por eso que las familias titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con dos hijos cobrarán un total de $191.505 por este beneficio.

aplicará en noviembre de 2025 un aumento del 2,08% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que llevará el monto total a $119.691 por menor. De ese valor, el organismo paga el 80% mensual y retiene el 20% restante, que se libera al presentar la Libreta AUH.

A este ingreso se suma la Ayuda Escolar Anual, fijada en $85.000 por hijo. Con la actualización y la liberación del monto retenido, una familia con tres hijos (uno con discapacidad) podrá cobrar en total $1.485.893 durante el mes de noviembre.

Con la suba del 2,1% prevista para noviembre, la AUH pasa a ser de $119.691 por hijo. De ese total, el organismo retiene el 20% todos los meses, que se libera una vez al año con la presentación de la Libreta AUH. Es por eso que el monto final a cobrar es de $95.752 por hijo, por lo que por dos, en noviembre se cobra $191.505,60.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES El programa está dirigido a madres, padres o titulares que convivan con hijos menores de 18 años, siempre que sean solteros. En los casos de discapacidad, no rige límite de edad. Para extranjeros, se exige una residencia legal mínima de dos años.