10 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES: quiénes pueden acceder a un extra de $191.505 en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué prestación corresponde esta cifra.

Por
Anses explicó quiénes cobran $191.505 en noviembre.

Anses explicó quiénes cobran $191.505 en noviembre.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hoy comienza con el pago de la AUH.
  • En ese sentido, indicó que este mes, las familias con dos hijos cobrarán $191.505 por esta prestación.
  • Con el aumento del 2,1%, el monto final de este beneficio es de $95.752 por hijo.
  • Los haberes se acreditan en base al último número del DNI del beneficiario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó que para este mes el aumento de las prestaciones será del 2,1%. Es por eso que las familias titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con dos hijos cobrarán un total de $191.505 por este beneficio.

Anses explicó cuánto paga a cada familia por hijo por la AUH en noviembre.
Te puede interesar:

AUH de ANSES: cuánto cobro según la cantidad de hijos en noviembre 2025

aplicará en noviembre de 2025 un aumento del 2,08% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que llevará el monto total a $119.691 por menor. De ese valor, el organismo paga el 80% mensual y retiene el 20% restante, que se libera al presentar la Libreta AUH.

A este ingreso se suma la Ayuda Escolar Anual, fijada en $85.000 por hijo. Con la actualización y la liberación del monto retenido, una familia con tres hijos (uno con discapacidad) podrá cobrar en total $1.485.893 durante el mes de noviembre.

AUH ANSES
En marzo de 2024, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendran un gran beneficio por parte de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

En marzo de 2024, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendran un gran beneficio por parte de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

AUH de ANSES: monto con aumento en noviembre 2025

Con la suba del 2,1% prevista para noviembre, la AUH pasa a ser de $119.691 por hijo. De ese total, el organismo retiene el 20% todos los meses, que se libera una vez al año con la presentación de la Libreta AUH. Es por eso que el monto final a cobrar es de $95.752 por hijo, por lo que por dos, en noviembre se cobra $191.505,60.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

El programa está dirigido a madres, padres o titulares que convivan con hijos menores de 18 años, siempre que sean solteros. En los casos de discapacidad, no rige límite de edad. Para extranjeros, se exige una residencia legal mínima de dos años.

AUH de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Los pagos se establecen según el último número del DNI de cada titular:

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó qué grupo cobra $287.258 en noviembre.

ANSES entrega $287.258 en noviembre 2025: de qué se trata

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 10 de noviembre

Una familia con seis hijos cobrará $574.516,80 este mes, según confirmó la Anses.

AUH de ANSES: quiénes cobran $574.516 en noviembre 2025

La AUH de Anses se actualiza en noviembre con un incremento del 2,08%.

ANSES entrega $478.764 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

La AUH se actualiza mensualmente según la inflación medida por el INDEC.

ANSES deposita $383.011: qué grupo puede acceder en noviembre 2025

Anses indicó cambios en el calendario de noviembre por dos feriados.

Los cambios de ANSES en el calendario de pagos de noviembre 2025: qué pasó

Rating Cero

Dua Lipa junto a su familia, presente en la cancha de Boca.

Dua Lipa, invitada de lujo en el Superclásico entre Boca y River: así se la vio en La Bombonera con los colores de Argentina

 Esta serie, dirigida por Erik Richter Strand y Steve Lightfoot, desató gran entusiasmo en redes sociales.
play

La intensa miniserie de Netflix que es adictiva para muchos: tiene 6 capítulos

Este precio posiciona a la fragancia dentro de la categoría de lujo accesible.

Este es el perfume favorito de Luis Miguel: cuánto sale en Argentina

Lourdes Fernández se mostró junto a su abuela, mamá y su hermana, entre otros

El emotivo reencuentro de Lourdes Fernández con su familia tras el escándalo con su expareja

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva producción estadounidense, se trata de Young Sheldon, la serie de comedia que atrapó a miles de televidentes de todo el mundo y está siendo de lo más visto en este sitio web.
play

Cuál es la trama de Young Sheldon, la serie de comedia que llegó a Netflix con todas sus temporadas

El divorcio de la pareja había sorprendido al mundo del espectáculo.

Qué hizo Justin Theroux, el ex esposo de Jennifer Aniston, ante el anuncio de la nueva pareja de la actriz

últimas noticias

Anses explicó cuánto paga a cada familia por hijo por la AUH en noviembre.

AUH de ANSES: cuánto cobro según la cantidad de hijos en noviembre 2025

Hace 11 minutos
Anses explicó quiénes cobran $191.505 en noviembre.

ANSES: quiénes pueden acceder a un extra de $191.505 en noviembre 2025

Hace 23 minutos
Anses explicó qué grupo cobra $287.258 en noviembre.

ANSES entrega $287.258 en noviembre 2025: de qué se trata

Hace 34 minutos
Un hombre de 40 años fue detenido en Barrio Parque Palermo por violencia de género.

"¡Mi papá quiere matar a mi mamá!": el desesperado grito de un nene que evitó un femicidio

Hace 8 horas
Núñez, Caputo, Pettovello, Quirno y hasta Adorni se sumaron a las chicanas en tuiter.

Superclásico político: el ida y vuelta entre funcionarios del Gobierno tras la victoria de Boca

Hace 8 horas