Anses informó cuánto paga por la Tarjeta Alimentar por tres hijos en febrero 2026.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social en febrero paga $108.062 por la Tarjeta Alimentar a las familias con tres hijos o más.
Si bien para febrero hay un aumento previsto del 2,8% en los haberes, el mismo no aplicará sobre esta ayuda alimentaria.
La AUH pasará a ser de $129.000 sin el descuento del 20%.
El cobro de la Tarjeta Alimentar es automático para los grupos habilitados.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega todos los meses la Tarjeta Alimentar, una ayuda económica destinada a la compra de alimentos cuyo monto varía según la cantidad de hijos por familia. en ese sentido, los beneficiarios de la AUH con tres hijos o más de hasta 17 años reciben $108.062 en febrero por este beneficio.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026
Cobran esta ayuda:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobran la AUE.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026
Las cifras de esta ayuda, que se mantienen sin aumento desde 2024, varían según la cantidad de hijos por cada familia:
$52.250 para familias con un hijo,
$81.936 para familias con dos hijos,
$108.062 para familias con tres hijos o más.
Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo puedo acceder
La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente a los grupos habilitados a su cobro en las cuentas en las que reciben su haber principal. Solo es necesario tener los datos personales y familiares actualizados en Mi Anses.