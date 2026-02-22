Prepagas aumentan hasta un 3,2% en marzo: la lista de las empresas que aumentan sus valores Las principales empresas de medicina privada ya informaron a sus afiliados los nuevos valores. En la mayoría de los casos el ajuste se ubica en torno al 2,9%, aunque algunas firmas aplicarán incrementos mayores y actualizarán copagos. Por + Seguir en







Cuánto aumenta cada prepaga en marzo: anuncian subas de hasta 3,2% Pexels

Las empresas de medicina prepaga comenzaron a comunicar los aumentos que aplicarán en las cuotas correspondientes a marzo. Según los valores informados ante la Superintendencia de Servicios de Salud, las subas llegan hasta 3,2%, por encima del 2,9% de inflación que el INDEC registró en enero. En términos interanuales, las cuotas de la medicina privada acumulan aumentos promedio superiores al 28% en todo el país.

El ajuste responde al esquema de actualización de precios que rige desde este año y, en algunos planes, incluye modificaciones en los copagos. Las compañías argumentan que la medida busca compensar el incremento sostenido de costos en el sistema sanitario, como insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

El nuevo incremento se produce en un escenario de advertencias dentro del sector salud. Desde la Confederación Farmacéutica Argentina señalaron que podrían registrarse problemas de abastecimiento de medicamentos si no se regularizan pagos atrasados por parte de obras sociales y prepagas.

Cuánto aumenta cada prepaga en marzo de 2026 Accord Salud: 2,9%.

Swiss Medical: 2,9%.

Sancor Salud: 2,9%.

Medifé: 2,9%.

Omint: 2,9%.

Avalian: 3,2%.

OSDE: entre 2,4% y 2,9%, según el plan contratado.