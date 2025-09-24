Alarmas: los jubilados de ANSES que no cobrarán el bono de $70.000 en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre se mantiene el calendario de acreditaciones, pero la principal novedad está en el bono extraordinario de $70.000 que volverá a pagarse en octubre. El beneficio estará dirigido a quienes perciban la jubilación mínima, mientras que aquellos que superen ese piso quedarán excluidos.
Aumenta la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025
El nuevo cálculo definido por la fórmula de movilidad llevará la jubilación mínima de $320.277 a $326.262, cifra que se acreditará de manera automática a partir del próximo mes. Con el refuerzo extraordinario, quienes perciban el haber más bajo alcanzarán los $396.262.
En tanto, el haber máximo se elevará a $2.196.110,25, acompañando la variación de precios establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este incremento también alcanzará a las Pensiones No Contributivas (PNC) y a las asignaciones sociales, que se ajustan bajo el mismo esquema.
Quiénes son los jubilados de ANSES que no cobran el bono de $70.000 en octubre 2025
El refuerzo extraordinario de $70.000 se acreditará junto con los haberes de octubre, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Sin embargo, el beneficio estará limitado a quienes cobren la jubilación mínima. Por esta razón, los jubilados y pensionados que, con el aumento aplicado, superen el piso del haber mínimo quedarán excluidos del extra.
El bono está destinado a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de PNC, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y madres con siete hijos o más que perciban una PNC.