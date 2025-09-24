Alarmas: los jubilados de ANSES que no cobrarán el bono de $70.000 en octubre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó detalles sobre los ajustes aplicados y las condiciones que determinarán quiénes quedarán excluidos del refuerzo extraordinario. Por







El haber mínimo se actualizará a $326.262 y, con el bono, alcanzará casi los $400.000. Pexels

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre se mantiene el calendario de acreditaciones, pero la principal novedad está en el bono extraordinario de $70.000 que volverá a pagarse en octubre. El beneficio estará dirigido a quienes perciban la jubilación mínima, mientras que aquellos que superen ese piso quedarán excluidos.

Anses - Jubilación El bono de $70.000 solo será para quienes perciban el haber mínimo y ciertos beneficiarios de pensiones especiales. Pexels

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025 El nuevo cálculo definido por la fórmula de movilidad llevará la jubilación mínima de $320.277 a $326.262, cifra que se acreditará de manera automática a partir del próximo mes. Con el refuerzo extraordinario, quienes perciban el haber más bajo alcanzarán los $396.262.

En tanto, el haber máximo se elevará a $2.196.110,25, acompañando la variación de precios establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este incremento también alcanzará a las Pensiones No Contributivas (PNC) y a las asignaciones sociales, que se ajustan bajo el mismo esquema.

Quiénes son los jubilados de ANSES que no cobran el bono de $70.000 en octubre 2025 El refuerzo extraordinario de $70.000 se acreditará junto con los haberes de octubre, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Sin embargo, el beneficio estará limitado a quienes cobren la jubilación mínima. Por esta razón, los jubilados y pensionados que, con el aumento aplicado, superen el piso del haber mínimo quedarán excluidos del extra.