Aguinaldo de ANSES: por qué el 9 de diciembre 2025 es una fecha clave

ANSES explicó por qué el 9 de diciembre es una fecha importante.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que el cronograma de cobros de diciembre comenzará el día 9.
En ese sentido, se explicó que en el último mes del año recibirán la segunda parte del aguinaldo.
Además, los titulares del haber mínimo volverán a recibir el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.
También, los titulares de todos los haberes tendrán una suba del 2,3%.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que el 9 de diciembre será una fecha clave para los jubilados y pensionados, porque es el día en el que comienza el último calendario de pagos del año. En ese sentido, se indicó que recibirán el medio aguinaldo, el aumento del 2,3%, y los que cobran hasta un haber mínimo recibirán el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.
El aguinaldo lo pueden cobrar los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), beneficiarios de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM).
Monto del aguinaldo de ANSES en diciembre 2025
Para calcular cuánto se cobra de aguinaldo en diciembre, se debe tener en cuenta el valor de la jubilación mínima del último mes del año.
En el último mes del año, los jubilados tendrán un aumento del 2,34%, por lo que la prestación será de $340.879,59, por lo que el 50% extra será de $170.439.
Sumado al haber base y el bono extra de refuerzo de $70.000, nadie cobrará menos de $581.319,38.