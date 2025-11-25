25 de noviembre de 2025 Inicio
Aguinaldo de ANSES: por qué el 9 de diciembre 2025 es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó por qué los beneficiarios deben prestar atención a este día.

Por
ANSES explicó por qué el 9 de diciembre es una fecha importante.

Freepik/ Sitio web oficial de ANSES
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que el cronograma de cobros de diciembre comenzará el día 9.
  • En ese sentido, se explicó que en el último mes del año recibirán la segunda parte del aguinaldo.
  • Además, los titulares del haber mínimo volverán a recibir el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.
  • También, los titulares de todos los haberes tendrán una suba del 2,3%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que el 9 de diciembre será una fecha clave para los jubilados y pensionados, porque es el día en el que comienza el último calendario de pagos del año. En ese sentido, se indicó que recibirán el medio aguinaldo, el aumento del 2,3%, y los que cobran hasta un haber mínimo recibirán el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.

Anses entrega un abultado monto a un grupo de desempleados esta semana.
El abultado monto que ANSES entrega a desempleados en el cierre de diciembre 2025: cuánto cobro

Jubilados ANSES
Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Quiénes pueden acceder al aguinaldo de ANSES

El aguinaldo lo pueden cobrar los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), beneficiarios de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM).

Monto del aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

Para calcular cuánto se cobra de aguinaldo en diciembre, se debe tener en cuenta el valor de la jubilación mínima del último mes del año.

En el último mes del año, los jubilados tendrán un aumento del 2,34%, por lo que la prestación será de $340.879,59, por lo que el 50% extra será de $170.439.

Sumado al haber base y el bono extra de refuerzo de $70.000, nadie cobrará menos de $581.319,38.

Los otros titulares percibirán:

  • Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo: $3.440.695,38
  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo: $479.055,5
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo: $427.923,56
  • PNC madre de siete hijos: $340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo: $581.319,38
Anses - Jubilación

Aguinaldo de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

El aguinaldo se acredita junto con los haberes mensuales, en la misma cuenta y el mismo día:

Pensiones no Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
