RAM lanzó la Dakota, la pick-up producida en el país

Ram lanzó oficialmente en la Argentina la Ram Dakota, una pick-up mediana de producción nacional que inaugura una etapa clave para el Grupo Stellantis en el país. Se presenta en dos versiones, Warlock y Laramie, equipando un motor turbodiésel de 2.2 litros que entrega 200 cv y 450 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de 8 velocidades, este nuevo modelo buscará ser una alternativa orientada tanto al trabajo como a la vida cotidiana y la aventura.

La Dakota incorpora un diseño robusto y moderno, con faros Full LED, faros antiniebla con función cornering, espejos con desempañador, protector de cárter, estríbos laterales y portón de caja con asistencia. La versión Warlock agrega una estética off-road con detalles en Satin Grey, llantas de 17”, molduras negras y la barra RAMBAR®, mientras que la Laramie se diferencia por su propuesta más refinada, con cromados, llantas de 18” y la Ram LED Lightbar. En capacidad, la pick-up ofrece un tanque de combustible de 80 litros y otro de Urea de 23 litros. Su caja de carga alcanza un volumen de 1.210 litros, capacidad de carga de 1.020 kg y de remolque de 3.500 kg. Las dimensiones generales incluyen 5.356 mm de largo, 1.965 mm de ancho y 1.822 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.180 mm. El despeje al suelo es de 228 mm y los neumáticos son 265/65 R17 en Warlock y 265/60 R18 en Laramie.

ram-dakota-2026--- El modelo incorpora un paquete tecnológico orientado a la asistencia al manejo y la conectividad: arranque por botón, Smart Key, dirección eléctrica, freno de estacionamiento eléctrico, modos de conducción (Normal, Sport, Nieve y Arena) y sistema de tracción 4AUTO, 2H y 4L con reductora 4:1. También suma Cámara 540°, sensores de estacionamiento, sistema de audio con 6 parlantes y 2 tweeters, sonido DTS y monitoreo de presión de neumáticos. La motorización 2.2 turbodiésel se complementa con tracción integral permanente, modos 4WD Baja y bloqueo de diferencial trasero con comando eléctrico. La suspensión delantera independiente con doble horquilla y la trasera con eje rígido, junto con frenos a disco en ambos ejes, configuran un esquema orientado al equilibrio entre robustez, confort y desempeño off-road.

ram-dakota-2026- En confort, el interior está equipado con tapizado en cuero, asientos delanteros eléctricos, climatizador automático bi-zona, múltiples conexiones USB y toma de 12V, salidas de aire traseras y apoyabrazos central. La central multimedia de 12,3” con Android Auto y Apple CarPlay se combina con un instrumental digital de 7”, mientras que el cargador inalámbrico Ram Charger completa el equipamiento. El techo en color negro aporta un ambiente más envolvente.

Equipamiento de Seguridad En materia de seguridad, la Nueva Ram Dakota incluye 6 airbags, frenos a disco con ABS y EBD, control de estabilidad y tracción, anclajes ISOFIX, cinturón trasero inercial y apoyacabezas regulables. Ofrece además asistencias avanzadas como Control Crucero Adaptativo, Asistente de Mantenimiento de Carril, Detector de Punto Ciego, Frenado Autónomo de Emergencia y Control de Ascenso y Descenso de Pendientes. La versión Laramie suma alerta de tráfico cruzado.