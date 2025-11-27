El bono navideño de ANSES: quiénes pueden acceder y cuánto paga en diciembre 2025

Anses explicó quiénes cobran el bono navideño en diciembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en diciembre vuelve a entregar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.
Este extra está destinado a los jubilados del haber mínimo, mientras que los que cobran un poco más reciben un bono proporcional de monto variable hasta llegar a los $410.826.
Además, en el último mes del año se pagará el medio aguinaldo a los jubilados de todos los haberes.
También, las prestaciones tendrán un aumento del 2,3%.
