El bono navideño de ANSES: quiénes pueden acceder y cuánto paga en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social prepara el pago de este beneficio para un grupo específico de titulares.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en diciembre vuelve a entregar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.
  • Este extra está destinado a los jubilados del haber mínimo, mientras que los que cobran un poco más reciben un bono proporcional de monto variable hasta llegar a los $410.826.
  • Además, en el último mes del año se pagará el medio aguinaldo a los jubilados de todos los haberes.
  • También, las prestaciones tendrán un aumento del 2,3%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega en diciembre un bono especial navideño: se trata del refuerzo de ingresos de $70.000 dirigido a los jubilados que cobran hasta un haber mínimo. Además, este grupo recibirá un aumento del 2,3% y el medio aguinaldo.

Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Aumenta la jubilación de ANSES en diciembre 2025

El aumento de diciembre sobre las prestaciones será del 2,3%, según lo establece la fórmula de movilidad actual, en base al dato de inflación de octubre registrada por el Indec.

Se trata del último ajuste del año, que se paga junto al aguinaldo y el bono extraordinario.

Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES en diciembre 2025

Acceden al bono completo de $70.000 los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima.

Mientras que los titulares cuyos ingresos superan la mínima, pero están por debajo del límite establecido por Anses, cobran un bono proporcional de menor valor hasta llegar a los $410.826.

Quienes cobren más que este monto quedan excluidos del pago.

Montos del bono de ANSES para jubilados en diciembre 2025

Los jubilados que cobren el haber mínimo, es decir, $340.745 en diciembre, cobrarán el bono completo de $70.000.

En cambio, los jubilados cuyos ingresos se ubiquen entre $340.745 y $410.745 van a recibir un bono proporcional de menor valor hasta llegar a los $410.745. Por ejemplo:

  • Beneficiarios que cobran $350.745: bono de $60.000
  • Beneficiarios de $360.745: bono de $50.000

Y así sucesivamente.

