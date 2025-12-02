2 de diciembre de 2025 Inicio
Lionel Messi sufrió un revés económico: su empresa inmobiliaria tuvo pérdidas millonarias

La compañía Rostower, que integra el grupo empresarial del astro de la Selección argentina, registró un fuerte saldo negativo en 2024.

Lionel Messi tiene su faceta empresarial.

La empresa inmobiliaria del astro Lionel Messi, Rostower, sufrió un impacto económico ya que informó un saldo negativo de 7,5 millones de euros en 2024, lo que representa un aumento del 317% en comparación con el año anterior.

Messi y Müller, dos figuras mundiales, se enfrentarán en la final de la MLS.
Rostower, una firma fundada por Messi en 2013 que integra el grupo empresarial del capitán de la Selección argentina, cuenta con departamentos lujosos en Londres, París, Ibiza y Barcelona y otras construcciones. La compañía cotiza en la Portfolio Stock Exchange, una bolsa de valores regulada en España, luego de que se convirtiera en una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria (Socimi).

Lionel Messi entrenamiento Inter Miami
Lionel Messi se desempeña en Inter Miami.

La compañía inmobiliaria facturó alrededor de 7,1 millones de euros, por lo que el saldo negativo expone la volatilidad del mercado. En tanto, la conversión a una Socimi llevó a que no deba pagar el impuesto de sociedades, un tributo fijado al rendimiento de distintas empresas.

Pese al revés económico que sufrió con Rostower, otras sociedades de Messi registraron un balance positivo, como Explotaciones Rosotel, dedicada al rubro hotelero, con ganancias por 5,7 millones de euros con establecimientos administrados por Meliá en Ibiza, Mallorca, Sotogrande, Andorra y Baqueira.

