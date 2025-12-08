Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 650.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

8 de diciembre de 2025 Inicio
La respuesta depende directamente de la tasa nominal anual vigente, que es definida por los bancos en función de las disposiciones del Banco Central.

  • El Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo, dejando que cada entidad financiera defina sus propios porcentaje.
  • Así, el Banco Macro encabeza la lista de entidades tradicionales con la mayor tasa nominal anual (TNA), del 38%. Le siguen el Banco Nación, con 37,5%, y el Banco Provincia de Buenos Aires, con 34%.
  • El promedio de la tasa efectiva mensual entre los principales 25 bancos se ubica en torno al 3,12%.
  • Un depósito de $650.000 a 30 días se transforma en cerca de $663.089,04. La ganancia estimada en el período es de $13.089,04.

En un contexto económico marcado por la inflación y los constantes cambios en las tasas de interés, el plazo fijo sigue siendo una de las opciones más consultadas por quienes buscan resguardar sus Inversiones en pesos. De cara a noviembre de 2025, muchos argentinos vuelven a mirar este instrumento bancario para evaluar si conviene inmovilizar su dinero por un período corto, como 30 días, y qué rendimiento real puede ofrecer.

¿De qué se trata el descuento particular que tiene Cuenta DNI y alcanza un 40% de ahorro en diciembre 2025?
De qué se trata el descuento particular que tiene Cuenta DNI y alcanza un 40% de ahorro en diciembre 2025

La pregunta es recurrente: qué pasa si se depositan 650.000 pesos en un plazo fijo tradicional y cuánto se puede obtener al finalizar el mes. Conocer de antemano el rendimiento estimado permite comparar alternativas, planificar gastos y decidir si este tipo de inversión se ajusta a los objetivos personales.

Cuánto ganas por depositar $650.000 en un plazo fijo según el banco

plazo fijo
Cuál es el dato clave que tenés que revisar en el Plazo Fijo UVA para evitar pérdidas

Cuál es el dato clave que tenés que revisar en el Plazo Fijo UVA para evitar pérdidas

Entre las entidades financieras con mejores tasas para plazos fijos sobresalen el Banco CMF y el Banco Voii, que ofrecen una Tasa Nominal Anual del 44%. Esto se traduce en una rentabilidad mensual cercana al 3,667 %.

En ese escenario, al invertir $650.000 durante 30 días en el Banco Nación, el capital se incrementaría hasta rondar los $663.089,04 al vencimiento. De esta manera, la utilidad obtenida en solo un mes sería de aproximadamente $13.089,04.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.

La disparidad en las tasas que ofrecen los bancos obliga a revisar cada propuesta para evaluar cuál brinda mejores resultados a corto plazo.

