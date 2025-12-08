Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 650.000 pesos a 30 días en diciembre 2025 La respuesta depende directamente de la tasa nominal anual vigente, que es definida por los bancos en función de las disposiciones del Banco Central. Por + Seguir en







El Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo, dejando que cada entidad financiera defina sus propios porcentaje.

Así, el Banco Macro encabeza la lista de entidades tradicionales con la mayor tasa nominal anual (TNA), del 38%. Le siguen el Banco Nación, con 37,5%, y el Banco Provincia de Buenos Aires, con 34%.

El promedio de la tasa efectiva mensual entre los principales 25 bancos se ubica en torno al 3,12%.

Un depósito de $650.000 a 30 días se transforma en cerca de $663.089,04. La ganancia estimada en el período es de $13.089,04. En un contexto económico marcado por la inflación y los constantes cambios en las tasas de interés, el plazo fijo sigue siendo una de las opciones más consultadas por quienes buscan resguardar sus Inversiones en pesos. De cara a noviembre de 2025, muchos argentinos vuelven a mirar este instrumento bancario para evaluar si conviene inmovilizar su dinero por un período corto, como 30 días, y qué rendimiento real puede ofrecer.

La pregunta es recurrente: qué pasa si se depositan 650.000 pesos en un plazo fijo tradicional y cuánto se puede obtener al finalizar el mes. Conocer de antemano el rendimiento estimado permite comparar alternativas, planificar gastos y decidir si este tipo de inversión se ajusta a los objetivos personales.

En ese escenario, al invertir $650.000 durante 30 días en el Banco Nación, el capital se incrementaría hasta rondar los $663.089,04 al vencimiento. De esta manera, la utilidad obtenida en solo un mes sería de aproximadamente $13.089,04.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.