20 de septiembre de 2026 Inicio
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Advierten que pasar de un empleo formal a la informalidad implica una pérdida de casi el 30% del salario

Un estudio privado reveló datos alarmantes sobre los cambios que se están produciendo en el mercado de trabajo durante la gestión de Javier Milei. El relevamiento fue impulsado por el crecimiento de la búsqueda de ingresos adicionales, que empuja a los ocupados hacia actividades informales o por cuenta propia.

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Los trabajadores argentinos que abandonan un empleo formal para ingresar a la informalidad sufren una caída de hasta el 27,8% en su salario real, según reveló un informe publicado por C-P Consultora sobre el mercado laboral de Argentina.

La revisión se realizará antes de un vencimiento de u$s803 millones con el organismo.
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El estudio expuso que el aumento del trabajo no registrado y del cuentapropismo oculta un deterioro de la estructura ocupacional. Esta situación surge por la necesidad de más integrantes del hogar de buscar ingresos para llegar a fin de mes.

El mercado de trabajo atraviesa un proceso de precarización en el cual la desocupación alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre. A su vez, el empleo no registrado abarca actualmente al 45% de los trabajadores.

La investigación de la consultora siguió la trayectoria de trabajadores de entre 18 y 65 años mediante la Encuesta Permanente de Hogares entre 2023 y 2025. El análisis evidencia que dejar un puesto asalariado registrado genera un retroceso directo en la capacidad de compra.

La transición hacia el sector formal permite la recomposición de los ingresos

El impacto más severo afecta a quienes pasan al cuentapropismo, con un retroceso promedio del 27,8% en sus ingresos reales. En tanto, la migración a un empleo no registrado implica un recorte del 13,9%, mientras que el traslado al sector público representa una baja del 5,4%.

En contraste, los asalariados del sector privado que conservaron su puesto registrado experimentaron una mejora promedio del 2% en sus ingresos reales. El informe demuestra que acceder a un puesto formal constituye el camino más efectivo para la recomposición de los ingresos.

Los cuentapropistas que obtuvieron un empleo privado registrado al cabo de un año aumentaron sus ingresos reales un 34,3%. Asimismo, la transición desde un puesto asalariado no registrado hacia el sector privado formal significó una suba del 31,6% en la remuneración real.

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