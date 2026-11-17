Advierten sobre "inconvenientes" con Red Link que afectaron el home banking de usuarios en todo el país Desde las últimas horas de este lunes, clientes de instituciones bancarias de Argentina tuvieron dificultades para ingresar a las cuentas y realizar transferencias. Algunas billeteras virtuales continúan operativas. Por Agregar C5N en









Red Link brinda servicios de banca digital a al menos 30 entidades financieras de Argentina.

Una falla en Red Link, que presta servicios a al menos 30 bancos argentinos, afectó el funcionamiento del home banking de algunas entidades financieras. Sin comunicado oficial de parte de la empresa, el Banco Municipal de Rosario y el Banco de Chubut se definieron las dificultades técnicas como "inconvenientes".

"Desde Red Link nos informan que se encuentran trabajando para solucionar los inconvenientes que afectan el acceso a Home Banking 3.0. Por el momento, el servicio continúa afectado y aún no contamos con un horario estimado de normalización", informaron desde el banco chubutense en las últimas horas de este lunes.

Los comunicados del Banco Municipal de Rosario, del Banco de Chubut y del Banco La Rioja. X Mientras que el santafesino informó este martes después del mediodía: "Red Link presenta inconvenientes que pueden impactar temporalmente en algunos servicios y operaciones. Informaremos cualquier novedad por nuestros canales oficiales".

Por su parte, el Banco La Rioja había adelantado este lunes que por "tareas de mantenimiento informadas por Red Link" sus canales digitales podían "presentar demoras o limitaciones". Este martes por la mañana también se refirió a "inconvenientes informados por Red Link".

Según la información difundida por fuentes del sector financiero a Ámbito, la empresa estimaba recuperar el servicio durante la mañana de este martes. Entre las principales dificultades reportadas se encuentran los problemas para consultar saldos, realizar transferencias y acceder a las distintas herramientas del home banking.