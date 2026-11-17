Un banco lanzó una nueva línea de financiamiento hipotecario destinada a facilitar el acceso a la vivienda propia en proyectos inmobiliarios en construcción.

El acceso a la vivienda propia suma una nueva alternativa, con el lanzamiento de créditos hipotecarios para comprar departamentos desde pozo . La iniciativa busca ampliar las posibilidades de financiamiento para quienes desean adquirir una propiedad antes de que finalice su construcción.

La propuesta representa una novedad para el mercado inmobiliario argentino, donde la falta de escritura dificultaba obtener préstamos bancarios para viviendas en obra. El nuevo esquema abre oportunidades para compradores y desarrolladores, aunque establece requisitos específicos para acceder.

El Banco Ciudad lanzó una línea de créditos hipotecarios para viviendas desde pozo destinada a proyectos inmobiliarios previamente aprobados por la entidad. El primer desarrollo habilitado pertenece a MARMA Desarrollos S.A., ubicado en Guayra 2343, Núñez, en la Ciudad de Buenos Aires .

Los préstamos permiten financiar hasta el 75% del valor de la propiedad, con un monto máximo de $200 millones y un plazo de hasta 25 años, incluido el período de construcción . La tasa establecida es del 9,5% nominal anual más UVA , mientras que, si interviene un garante, la financiación máxima disminuye al 65% .

Para acceder, los solicitantes deben ser mayores de 18 años y cobrar o trasladar su sueldo al Banco Ciudad. También pueden solicitar el préstamo monotributistas y autónomos que contraten el Paquete Crecer . Se admiten hasta dos titulares, un garante y una relación entre cuota e ingresos de hasta el 22% de los ingresos netos.

El mecanismo establece que, una vez abonado el 25% del precio del departamento, el banco puede desembolsar hasta el 30% del valor de la vivienda, según el avance de la construcción. Durante esa etapa, el comprador paga intereses mensuales y, después de la posesión y formalización de las garantías, comienza la devolución del capital.

Por otra parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó una licitación de $200 mil millones provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. La Comunicación B 13258 contempla financiamiento para viviendas adquiridas mediante boleto de compraventa, con una tasa máxima de UVA más 7,5% nominal anual para los préstamos comprendidos en ese mecanismo.

El proyecto inicial de Núñez contempla departamentos de 50 a 75 metros cuadrados, principalmente de dos ambientes, próximos a la avenida Cabildo y la línea D del subte. Aunque la iniciativa comienza en territorio porteño, representa un antecedente para el financiamiento inmobiliario que también podría resultar relevante para la provincia de Buenos Aires, sin que se haya confirmado su extensión a esa jurisdicción.

Claudio Saffirio, subgerente general de Banca Empresas del Banco Ciudad, afirmó: “Queremos multiplicar esta herramienta para nuevos desarrollos orientados a la clase media”. Por su parte, Roberto Farall, titular de MARMA Desarrollos, destacó: “Ahora los créditos del Ciudad permiten acercar los nuevos desarrollos inmobiliarios a más familias”.