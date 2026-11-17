El Presidente encabezó este martes en el Palacio Libertad el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central, luego de dos días de paneles. Se mostró optimista de cara a 2027 y defendió el rumbo económico de su gestión: "Vamos camino a cerrar el tercer año consecutivo de equilibrio fiscal en la línea financiera".

El presidente Javier Milei encabezó este martes en el Palacio Libertad el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026, organizadas por el Banco Central (BCRA) bajo la consigna "Crecimiento, Productividad e Inflación". Ante académicos, funcionarios y referentes financieros locales e internacionales, el mandatario defendió el rumbo económico, aseguró que "vamos camino a cerrar el tercer año de equilibrio fiscal financiero" y vaticinó que será reelecto en 2027: "No tengan dudas que vamos a ganar en primera vuelta".

Milei se hartó de Bullrich, pero en su entorno reconocen que la necesitan para la reelección

El Presidente abrió su exposición con un repaso de la situación económica que encontró al asumir y cuestionó los análisis que, según sostuvo, no toman en cuenta ese punto de partida. "A veces parece que los análisis o comentarios están muy descontextualizados. Tenemos que tener claras las condiciones iniciales", afirmó, antes de señalar que en diciembre de 2023 se combinaban elementos de las "tres peores crisis" de la historia argentina.

A su vez, el mandatario mencionó un excedente de pesos que, según su diagnóstico, duplicaba el previo al Rodrigazo y pasivos monetarios remunerados del Banco Central que equivalían a cuatro veces la base monetaria. "Teníamos un desastre monetario y una situación social muy complicada en una economía que hace diez años no crecía", sostuvo.

En ese marco, el mandatario reivindicó el ajuste fiscal ejecutado en el inicio de su gestión y apuntó contra quienes cuestionaron la sustentabilidad del superávit. "En un mes cerramos el déficit fiscal", recordó Milei, tras asegurar que el Gobierno va "camino a cerrar el tercer año consecutivo de equilibrio fiscal en la línea financiera" pese a las constantes presiones para aumentar el gasto público, sobre las cuales advirtió: "No se crean que son solamente los orcos los que quieren hacerlo".

Asimismo, el jefe de Estado definió al derecho de propiedad como el eje central de su política económica —al advertir que sin él no es posible coordinar el ahorro y la inversión para lograr crecimiento per cápita— y ratificó el rumbo de reducción impositiva bajo una mirada crítica del rol estatal. "No acepto llamar al pagador de impuestos 'contribuyente'; el impuesto no tiene nada de voluntario, es violencia pura", expresó, antes de afirmar que continuarán bajando tributos porque los consideran "un robo".

Finalmente, aseguró que las reformas se llevaron adelante "respetando los contratos" para sentar las bases de un "siglo de oro liberal" y proyectó su continuidad en el poder.

Milei aseguró que será reelecto en 2027: "No tengan dudas de que vamos a ganar en primera vuelta"

De cara al escenario electoral de 2027, Javier Milei vaticinó su continuidad en el poder y situó el horizonte de salida de su gestión recién dentro de cinco años. Al explicar por qué evita dar recetas a otros mandatarios debido a las particularidades de cada país, el jefe de Estado lanzó una definición directa sobre su futuro político ante los aplausos del auditorio: "Para quien sea mi sucesor en 2031, porque voy a ser reelecto".

Discurso del Presidente Javier Milei en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el Palacio Libertad. pic.twitter.com/5t0BVFPQ9s — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 17, 2026

En ese mismo tramo, Milei buscó interpelar directamente a las nuevas generaciones presentes en el Palacio Libertad y redobló su apuesta de cara a los próximos comicios presidenciales. "Ustedes son los que van a salvar el país", les dijo a los jóvenes, para luego sentenciar con optimismo sobre la contienda de 2027: "No tengan dudas de que vamos a ganar en primera vuelta", minimizando además los sondeos de opinión adversos al advertir que "hay que ver quién es el que habla" detrás de las encuestas.

Finalmente, el mandatario respaldó su confianza electoral en los resultados de su programa económico y volvió a destacar el método aplicado para desacelerar la inflación. En esa línea, reconoció que el país atraviesa actualmente las consecuencias de un "shock de oferta negativo" derivado del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el petróleo, pero aseguró que la receta oficial para enfrentarlo consiste en sostener el equilibrio fiscal mediante la baja de impuestos y la desregulación.