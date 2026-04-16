Se filtró cuánto cobra Grecia Colmenares por entrar a Gran Hermano Según trascendió, su contrato iguala la cifra millonaria que percibía Del Boca antes de su salida. + Seguir en







Grecia Colmenares es la nueva integrante de Gran Hermano: Generación Dorada.

Grecia Colmenares es la nueva participante de esta edición de Gran Hermano Generación Dorada. La actriz venezolana ingresó a la casa en reemplazo de Andrea del Boca. Colmenares cobraría un sueldo millonario por cada semana que permanece en la casa. Con su participación en el reality Colmenares regresa a los estudios argentinos después de 14 años de ausencia. La temporada de Gran Hermano: Generación Dorada revolucionó el formato del reality en la historia de la televisión argentina al convocar a figuras icónicas del espectáculo. Entre ellas, Andrea del Boca fue una de las más resonantes; sin embargo, la reconocida actriz tuvo que salir de urgencia de la casa de GH luego de sufrir un accidente.

En su lugar, ingresó Grecia Colmenares el pasado lunes, otra leyenda de las telenovelas de los años 80. En Argentina, la actriz venezolana se ganó el cariño del público al participar del Bailando, en 2012; ahora, buscará hacerlo nuevamente con su ingreso a la casa más famosa del país.

Tras días de especulaciones, trascendieron los números que la producción habría pactado con la actriz. Según diversas fuentes del mundo del espectáculo, Colmenares logró negociar un acuerdo “dorado” que la posiciona como una de las mejores pagas dentro de la casa.

La cifra millonaria que gana Grecia Colmenares en Gran Hermano: Generación Dorada Andrea del Boca Gran Hermano Andrea del Boca en Gran Hermano. El regreso de las grandes figuras de la televisión a la pantalla de Telefe no solo genera repercusión por la convivencia, sino también por las millonarias cifras que se manejan detrás de escena.

Según Guido Záffora en DDM, la actriz venezolana habría cerrado un contrato parecido al de Andrea del Boca. Es decir, alrededor de 6 millones de pesos por semana, de acuerdo a lo que había trascendido cuando ingresó Del Boca.