Siete planetas en Aries hoy: cómo impacta en todos los signos el día más explosivo del año

- La jornada está marcada por una fuerte concentración de planetas en Aries, generando un clima de alta intensidad y movimiento.
- Predomina una energía impulsiva que invita a iniciar, decidir y avanzar sin demasiadas vueltas.
- Puede sentirse urgencia, ansiedad o necesidad de resolver todo de inmediato.
- Cada signo experimenta esta energía en un área distinta: vínculos, trabajo, emociones, dinero o proyectos personales.
Siete planetas en Aries hoy: el 16 de abril trae uno de los climas más intensos del año por la concentración de varias esferas en el perfil del carnero. Esta acumulación genera una energía directa, impulsiva e iniciadora, ¿qué significa y cómo impacta en todos los signos?