Cuáles son los controles que tiene ARCA en abril 2026 y cómo evitar tener problemas Este seguimiento se activa especialmente cuando se superan determinados umbrales mensuales de movimientos. Por + Seguir en







Los controles que debés conocer de ARCA.

ARCA reforzó controles sobre transferencias y billeteras virtuales en 2026.

Se reportan movimientos desde $50 millones mensuales (personas físicas).

Superar el monto no es infracción, pero activa revisiones.

Pueden pedir comprobantes para justificar el origen del dinero. A partir de abril de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero implementó una actualización integral en su sistema de control sobre los movimientos financieros en el país. La medida refuerza el monitoreo tanto de transferencias bancarias como de operaciones realizadas mediante billeteras virtuales, en un contexto donde el uso de herramientas digitales sigue en expansión. Con la definición de nuevos umbrales para activar alertas automáticas, el organismo busca mejorar la trazabilidad de los fondos y garantizar mayor transparencia dentro del sistema.

El cambio central de este esquema se encuentra en la actualización del monto de referencia para personas físicas. Actualmente, las entidades financieras deben reportar de forma automática a ARCA cuando los movimientos mensuales de un usuario igualan o superan los $50.000.000. Este límite redefine el alcance de la fiscalización, concentrándose en operaciones de mayor volumen y ajustándose a la dinámica económica vigente.

ARCA De todos modos, superar ese umbral no implica una restricción para operar ni una irregularidad automática. Lo que sí ocurre es que, a partir de ese nivel, el organismo puede avanzar con un análisis más detallado de la actividad financiera. Si surgen inconsistencias entre los movimientos registrados y la situación fiscal declarada, ARCA tiene la facultad de solicitar documentación que respalde el origen y destino de los fondos, como comprobantes de ingresos o registros contables.

Qué controles tiene ARCA en abril 2026 A partir de abril de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero consolidó un esquema de fiscalización que obliga a bancos y billeteras virtuales a informar de manera automática los movimientos que superen determinados umbrales. Para las personas físicas, el límite mensual se fija en $50.000.000, mientras que para las personas jurídicas desciende a $30.000.000. Estos valores no solo contemplan transferencias enviadas o recibidas, sino también el total de ingresos, egresos y el saldo final registrado al cierre de cada mes. El objetivo es detectar posibles inconsistencias entre el flujo de dinero y la situación fiscal declarada.

arca En paralelo, el organismo mantiene controles específicos sobre otras operaciones habituales del sistema financiero. Las extracciones de efectivo deben ser reportadas cuando superan los $10.000.000 mensuales, mientras que los depósitos a plazo fijo activan alertas a partir de los $100.000.000 en el caso de individuos. A su vez, las compras realizadas como consumidor final también se encuentran bajo supervisión: aquellas operaciones que igualen o excedan los $10.000.000 requieren la identificación del comprador y la notificación correspondiente por parte del comercio o la entidad interviniente.