15 de abril de 2026 Inicio
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El director de PAMI negó una crisis en el organismo y aseguró que los pagos "se están ordenando"

En un comunicado oficial, el director ejecutivo, Esteban Leguizamo, informó la regularización de los pagos pendientes y sostuvo que la entidad "no está crisis", sino que "se está ordenando". También atribuyó los retrasos a "plazos administrativos".

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El PAMI emitió un comunicado y confirmó que el conflicto salarial está saldado. 

El PAMI emitió un comunicado y confirmó que el conflicto salarial está saldado. 

El titular del PAMI, Esteban Leguizamo, desmintió la existencia de una debacle financiera en la obra social mediante un documento difundido en X. Bajo la consigna "PAMI no está en crisis, se está ordenando", el funcionario ratificó que el organismo ya saldó los vencimientos que correspondían al 31 de marzo.

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El directivo del instituto intentó llevar tranquilidad a los prestadores y beneficiarios tras las versiones sobre supuestas deudas millonarias en el sistema. El documento confirmó que "el Instituto continúa trabajando para ordenar y dar previsibilidad a su circuito de pagos" en todo el territorio argentino.

Respecto a las quejas por demoras en la acreditación de sueldos, Leguizamo aclaró que los reclamos registrados responden mayormente a "plazos administrativos propios del sistema de prestaciones". Según el texto, estas dificultades operativas no se vinculan con una "situación de crisis estructural" dentro de la entidad.

El escrito también destacó que los profesionales médicos perciben sus haberes de forma regular y sin retrasos significativos en este ciclo. En ese sentido, se informó que "los médicos de cabecera se encuentran al día en sus pagos" y que la atención a los afiliados se mantuvo con normalidad.

El comunicado completo de PAMI

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