Video: Coty Romero volvió a pelearse a las trompadas con Falete en Cárcel de Gemelos 3

Un nuevo enfrentamiento entre Coty Romero y Rafael Ojeda Falete Rojas volvió a ser protagonista en el reality español La Cárcel de los Gemelos 3, pero a diferencia de los demás, este terminó a las trompadas y todo quedó grabado por las cámaras.
En el video se puede ver a todos los participantes alborotados por una pelea y, como cada vez que sucede, el violento enfrentamiento fue entre los dos jugadores más destacados del certamen.
“No se pega, no se pega”, le indicó la modelo al artista para que dejen de pelearse. Pero luego le dio dos piñas en la panza y las autoridades decidieron cambiar la cámara para no fomentar la violencia explícita, sin embargo, quedó en evidencia.
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“Desde que llegué no me saludaste. Educación ante todo, ¿sabés?”, indicó Coty luego de que Falete no la salude. Y agregó: "No se nota tu educación porque mirás de arriba a abajo a todos y yo soy igual que vos acá".
Rojas le vació una botella de gaseosa y Romero respondió: “Pegame, pegame, así te sacan. ¿Pensás que le tengo miedo al agua? La que le tiene miedo sos vos que tenés olor a orto".