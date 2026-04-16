Video: Coty Romero volvió a pelearse a las trompadas con Falete en Cárcel de Gemelos 3 La exparticipante de Gran Hermano protagonizó otra fuerte discusión con otro de los participantes más polémicos y todo terminó a los golpes. + Seguir en







Una nueva pelea en Cárcel de Gemelos 3. Redes sociales

Un nuevo enfrentamiento entre Coty Romero y Rafael Ojeda Falete Rojas volvió a ser protagonista en el reality español La Cárcel de los Gemelos 3, pero a diferencia de los demás, este terminó a las trompadas y todo quedó grabado por las cámaras.

En el video se puede ver a todos los participantes alborotados por una pelea y, como cada vez que sucede, el violento enfrentamiento fue entre los dos jugadores más destacados del certamen.

“No se pega, no se pega”, le indicó la modelo al artista para que dejen de pelearse. Pero luego le dio dos piñas en la panza y las autoridades decidieron cambiar la cámara para no fomentar la violencia explícita, sin embargo, quedó en evidencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/emiii_07k/status/2044460134747812128&partner=&hide_thread=false coty le pego a la falete jajajjaja #CarcelGemelos3 #GranHermano pic.twitter.com/PjDLziWcrI — EMI (@emiii_07k) April 15, 2026 “Desde que llegué no me saludaste. Educación ante todo, ¿sabés?”, indicó Coty luego de que Falete no la salude. Y agregó: "No se nota tu educación porque mirás de arriba a abajo a todos y yo soy igual que vos acá".