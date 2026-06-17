Cuáles son los importes vigentes del sistema simplificado para pequeños contribuyentes este mes y cuándo se realizará el cambio de escala semestral.

¿Qué monto hay que pagar en el monotributo de ARCA antes de la recategorización en julio 2026?.

El régimen simplificado mantiene los valores vigentes hasta la próxima actualización semestral.

Qué dato deben controlar los monotributistas de ARCA en junio 2026

Los contribuyentes del régimen simplificado deben cumplir con el pago mensual antes del próximo cambio de categoría: los monotributistas inscriptos en la ex AFIP, deben abonar cada mes la cuota correspondiente según la escala en la que se encuentren. ¿Qué monto hay que pagar en el monotributo de ARCA antes de la recategorización en julio 2026?

Durante junio de 2026 continúan vigentes los rangos establecidos en la última actualización semestral, por lo que los importes a pagar varían de acuerdo con la facturación anual, la actividad desarrollada y los componentes impositivo, previsional y de obra social incluidos en cada categoría.

El abono puede realizarse mediante débito automático, transferencia electrónica o Volante Electrónico de Pago (VEP) desde el portal oficial del organismo.

Los valores vigentes en junio de 2026 varían según la categoría y el tipo de actividad desarrollada. Los montos actualizados son los siguientes:

Categoría A: $42.386,74.

Categoría B: $48.250,78.

Categoría C: $56.501,85 (servicios) y $55.227,06 (venta de bienes).

Categoría D: $72.414,10 (servicios) y $70.661,26 (venta de bienes).

Categoría E: $102.537,97 (servicios) y $92.658,35 (venta de bienes).

Categoría F: $129.045,32 (servicios) y $111.198,27 (venta de bienes).

Categoría G: $197.108,23 (servicios) y $135.918,34 (venta de bienes).

Categoría H: $447.346,93 (servicios) y $272.063,40 (venta de bienes).

Categoría I: $824.802,26 (servicios) y $406.512,05 (venta de bienes).

Categoría J: $999.007,65 (servicios) y $497.059,41 (venta de bienes).

Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) y $600.879,51 (venta de bienes).

Cuándo es la recategorización del monotributo en 2026

La próxima recategorización semestral del monotributo deberá realizarse durante julio de 2026. En este trámite, los contribuyentes deben informar si sus ingresos, consumo de energía, alquileres devengados o superficie afectada a la actividad se mantienen dentro de la categoría actual o si corresponde modificarla.

La evaluación toma como referencia la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses. La gestión es obligatoria para quienes registren cambios en los parámetros que determinan su categoría. Entre los aspectos que se analizan se encuentran:

Facturación acumulada de los últimos 12 meses.

Consumo de energía eléctrica.

Superficie destinada a la actividad.

Alquileres devengados.

Otros parámetros previstos por la normativa.

Quienes mantengan exactamente los mismos parámetros podrán conservar su categoría actual.